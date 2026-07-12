Безнаказанность в Калуге закончилась: Бастрыкин вмешался в дело о ребенке в колодце

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Россия » Центр » Калуга

В Калужской области за прошедшую неделю произошел ряд событий, которые напрямую затронули жизнь водителей, родителей школьников и жителей районов. От роста цен на топливо до изменений в системе безопасности при ракетной опасности — собрали главное.

Калуга
Фото: commons.wikimedia.org by Alex-ro1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Калуга

Топливо: объемы растут, цены ползут вверх

Жители региона заметили рост цен на заправках. За одну неделю стоимость бензина выросла на 2,1%, достигнув 72,33 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,9% и теперь стоит 79,59 рубля.

Чтобы избежать дефицита при повышенном спросе, власти и нефтяные компании увеличили поставки бензина в область на 25%. Ограничения на продажу не вводят.

Параллельно регион обеспечил работу социальных служб на перспективу. Заключены контракты на 128 млн рублей, чтобы во втором полугодии 2026 года машины скорой помощи и школьные автобусы имели необходимый запас топлива.

Первоклассникам отменят "домашку"

С 1 сентября 2026 года ученики первых классов в России перестанут получать домашние задания. Минпросвещения убрал из рекомендаций пункт о допустимом объеме работы дома (ранее детям разрешалось заниматься не более одного часа в день по всем предметам).

Решение направлено на то, чтобы снизить нагрузку на детей в период адаптации к школе и избежать переутомления на старте обучения.

Сирены и соцсети: как теперь будут предупреждать об опасности

В Калужской области изменили порядок оповещения при угрозе ракетного удара. Теперь основным и самым быстрым каналом станет официальный канал губернатора в MAX — именно там будут публиковать сообщения о начале и отмене опасности.

Традиционные методы информирования сохраняются: будут работать уличные сирены, радио, телевидение и СМС-рассылки. Власти напоминают: при получении сигнала нужно сразу уйти в помещение с капитальными стенами, отойти от окон и не заходить в лифты.

Циклон "Бернадетт" оставил без света целые поселки

Вечером 10 июля регион накрыл циклон "Бернадетт". Шквалистый ветер скоростью до 25 м/с повалил более 300 деревьев, которые обрывали провода и сносили опоры ЛЭП. Больше всего пострадали Боровский, Козельский и Малоярославецкий районы, а также пригород Калуги.

Ресурс для восстановления Количество
Специалисты более 100 человек
Ремонтные бригады около 50
Единицы спецтехники около 50 машин

В некоторых домах электричество отсутствовало до суток. По данным главы Минстроя и ЖКХ Вячеслава Лежнина, к 12 июля основная сеть была восстановлена, остались лишь единичные заявки.

Ребенок в колодце: дело взял на контроль Бастрыкин

В Калуге расследуют инцидент, произошедший в апреле 2026 года: шестилетний ребенок упал в открытый канализационный люк без ограждения и получил травму головы.

Поскольку за прошедшее время виновных не нашли, мать пострадавшего обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину. Женщина не согласна с ходом следствия. Теперь дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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