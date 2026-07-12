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Местные фирмы почти исчезли: Омская область доверила модернизацию лифтов иногородним

Россия » Сибирь » Омск

Шесть компаний прошли предварительный отбор на право ремонта и модернизации лифтов в Омской области. Из всех претендентов только одна фирма зарегистрирована в регионе, остальные прибыли из Москвы, Подмосковья, Башкортостана и Татарстана.

Группа людей в современном лифте
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Группа людей в современном лифте

Итоги отбора представило областное Министерство энергетики 10 июля 2026 года. Попавшие в реестр квалифицированных подрядчиков организации теперь могут претендовать на государственные контракты по замене и обслуживанию лифтового оборудования.

Единственным местным представителем в списке стала омская компания "Импорт-Лифт", принадлежащая Андрею Куличкину и Вячеславу Петрову. Фирма работает с 2007 года. С 2014-го она выполнила около 80 государственных подрядов на общую сумму 30 миллионов рублей. В 2026 году компания сосредоточилась на медицинском секторе: заключила пять контрактов с тремя учреждениями, включая обслуживание лифтов в городской клинической больнице №1 им. А. Н. Кабанова.

Конкуренцию местным составили пять иногородних структур:

  • ООО "Строй Плюс" (Москва);
  • ООО "С.Л.З. Монтаж" (Серпухов);
  • ООО "Стартен" (Балашиха);
  • ООО "Техлифт" (Уфа);
  • ООО "Татлифт" (Зеленодольск).

Московская компания "Строй Плюс" ранее не выполняла госзаказы на территории Омской области.

Компания Регион Особенности
Импорт-Лифт Омск Опыт в госзакупках с 2014 года, специализация на больницах в 2026 г.
Строй Плюс Москва Новый участник для регионального рынка
С.Л.З. Монтаж Подмосковье Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
Стартен Подмосковье Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
Техлифт Башкортостан Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
Татлифт Татарстан Включена в реестр квалифицированных подрядчиков

Допуск пяти компаний из других регионов указывает на дефицит местных квалифицированных организаций, способных выполнять работы по модернизации лифтового хозяйства на уровне требований Минэнерго.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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