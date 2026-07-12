Местные фирмы почти исчезли: Омская область доверила модернизацию лифтов иногородним

Шесть компаний прошли предварительный отбор на право ремонта и модернизации лифтов в Омской области. Из всех претендентов только одна фирма зарегистрирована в регионе, остальные прибыли из Москвы, Подмосковья, Башкортостана и Татарстана.
Итоги отбора представило областное Министерство энергетики 10 июля 2026 года. Попавшие в реестр квалифицированных подрядчиков организации теперь могут претендовать на государственные контракты по замене и обслуживанию лифтового оборудования.
Единственным местным представителем в списке стала омская компания "Импорт-Лифт", принадлежащая Андрею Куличкину и Вячеславу Петрову. Фирма работает с 2007 года. С 2014-го она выполнила около 80 государственных подрядов на общую сумму 30 миллионов рублей. В 2026 году компания сосредоточилась на медицинском секторе: заключила пять контрактов с тремя учреждениями, включая обслуживание лифтов в городской клинической больнице №1 им. А. Н. Кабанова.
Конкуренцию местным составили пять иногородних структур:
Московская компания "Строй Плюс" ранее не выполняла госзаказы на территории Омской области.
|Компания
|Регион
|Особенности
|Импорт-Лифт
|Омск
|Опыт в госзакупках с 2014 года, специализация на больницах в 2026 г.
|Строй Плюс
|Москва
|Новый участник для регионального рынка
|С.Л.З. Монтаж
|Подмосковье
|Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
|Стартен
|Подмосковье
|Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
|Техлифт
|Башкортостан
|Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
|Татлифт
|Татарстан
|Включена в реестр квалифицированных подрядчиков
Допуск пяти компаний из других регионов указывает на дефицит местных квалифицированных организаций, способных выполнять работы по модернизации лифтового хозяйства на уровне требований Минэнерго.
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