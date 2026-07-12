Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После 120 км/ч машина начинает жрать бензин: куда исчезают литры на трассе
Варшава выставила жесткий ценник: будущее авиационных поставок оказалось заблокировано новыми условиями
Ножницы как новые: 4 домашних способа заточки, о которых не знают в мастерских
Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"
Красота требовала разрешения: 6 модных табу, которые приходилось соблюдать каждой в СССР
Утренняя гибкость против вечернего расслабления: как выбрать время для растяжки
Пустое место за праздничным столом: старший сын Бекхэмов заставил родственников пережить новый удар
Марафон длиною в жизнь: как птицы преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться в своё гнездо
Безобидные перекусы, которые старят: черный список еды для тех, кому за 30 лет

Толстосумам можно всё: продажа единственного стадиона в Виданах спровоцировала скандал

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жители деревни Виданы Пряжинского района Карелии оказались перед риском лишиться единственного места для занятий спортом. Местное футбольное поле продали на аукционе под индивидуальную жилую застройку. Теперь детям и подросткам населенного пункта просто негде играть.

Отдых юных футболистов на тренировке с мячом на переднем плане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Отдых юных футболистов на тренировке с мячом на переднем плане

Конфликт вспыхнул, когда на площадку приехал новый собственник земли. Он сообщил детям, что территория теперь принадлежит ему и будет застроена домами. Для сельчан это стало неожиданностью, так как в деревне нет других спортивных объектов, а Дом культуры сгорел еще в 90-х годах.

Жители Видан направили обращения в прокуратуру и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Главный вопрос — как участок, который годами считался рекреационным и "неприкасаемым", внезапно сменил статус и ушел с торгов.

Рекреация или жилая зона

Сельчане утверждают, что согласно данным ЕГРН, участок долгое время относился к рекреационной зоне, где строительство жилья запрещено законом. Однако в декабре 2025 года статус земли изменили на "для ведения личного подсобного хозяйства". Только после этого Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии провело аукцион.

"Мы не участвовали в общественных слушаниях, не знали об аукционе. Это невозможно, чтобы толстосумам можно было все, а детям — ничего. Это поле должно быть детским!", — заявила местная жительница на сельском сходе.

Глава Пряжинского района Дмитрий Буевич подтвердил, что сделка прошла законно. По его словам, на момент торгов земля уже не была рекреационной зоной. Участок оказался привлекательным для покупателя: он расчищен от леса, оборудован канавами и имеет подключенное электричество.

Позиция ведомств

Администрация района и МИЗО Карелии расходятся в оценках ситуации. Район признает, что при принятии решений важно учитывать фактическое использование земли жителями, а не только бумаги. Министерство же настаивает на строгом соблюдении буквы закона.

Позиция стороны Аргументация
Жители деревни Поле — единственный объект досуга; смена статуса земли прошла скрытно.
Администрация района Решение принято МИЗО, но власти должны учитывать общественную значимость территорий.
МИЗО Карелии Участок юридически относился к жилой зоне; отказ в проведении торгов был бы нарушением закона.

"Фактическое, но юридически не оформленное использование земли гражданами под футбольное поле, к сожалению, не является правовым поводом для отказа", — пояснили специалисты МИЗО.

Что дальше

Власти предложили компромисс: сдвинуть площадку к лесу. Однако это сократит площадь поля в три раза, что жители считают неприемлемым. Кроме того, остается вопрос соседства: вряд ли новый владелец захочет, чтобы под его окнами постоянно играли дети.

Сейчас дело находится в ведении прокуратуры. Надзорный орган проверяет законность смены статуса участка с рекреационного на жилой. Если в процедуре оформления документов найдут нарушения, результаты аукциона можно будет оспорить в суде.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Мир. Новости мира
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Мир. Новости мира
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Ростовская область
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Когда домашние устали от котлет: бризоль просят приготовить снова уже на следующий день
Ремонт дорогой, а главного нет: пара недорогих приборов дадут вам шанс на спасение
Теннис против бега и штанги: выбор инвентаря предопределил долголетие тысяч добровольцев
Самая тяжёлая тренировка начинается утром: забитые мышцы отпускают быстрее, если знать четыре приёма
Кавказец или алабай: разница между ними проявляется в тот момент, когда чужой подходит к дому
Самая большая ошибка: Григорий Лепс откровенно признался, о чём жалеет больше всего
Маленькая хитрость для комфортного бритья: превращаем тупую бритву в острую за считанные минуты
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО
Последствия обычного укуса пугают врачей: организм начал отвергать важнейшие группы продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.