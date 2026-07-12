Толстосумам можно всё: продажа единственного стадиона в Виданах спровоцировала скандал

Жители деревни Виданы Пряжинского района Карелии оказались перед риском лишиться единственного места для занятий спортом. Местное футбольное поле продали на аукционе под индивидуальную жилую застройку. Теперь детям и подросткам населенного пункта просто негде играть.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Отдых юных футболистов на тренировке с мячом на переднем плане

Конфликт вспыхнул, когда на площадку приехал новый собственник земли. Он сообщил детям, что территория теперь принадлежит ему и будет застроена домами. Для сельчан это стало неожиданностью, так как в деревне нет других спортивных объектов, а Дом культуры сгорел еще в 90-х годах.

Жители Видан направили обращения в прокуратуру и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Главный вопрос — как участок, который годами считался рекреационным и "неприкасаемым", внезапно сменил статус и ушел с торгов.

Рекреация или жилая зона

Сельчане утверждают, что согласно данным ЕГРН, участок долгое время относился к рекреационной зоне, где строительство жилья запрещено законом. Однако в декабре 2025 года статус земли изменили на "для ведения личного подсобного хозяйства". Только после этого Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии провело аукцион.

"Мы не участвовали в общественных слушаниях, не знали об аукционе. Это невозможно, чтобы толстосумам можно было все, а детям — ничего. Это поле должно быть детским!", — заявила местная жительница на сельском сходе.

Глава Пряжинского района Дмитрий Буевич подтвердил, что сделка прошла законно. По его словам, на момент торгов земля уже не была рекреационной зоной. Участок оказался привлекательным для покупателя: он расчищен от леса, оборудован канавами и имеет подключенное электричество.

Позиция ведомств

Администрация района и МИЗО Карелии расходятся в оценках ситуации. Район признает, что при принятии решений важно учитывать фактическое использование земли жителями, а не только бумаги. Министерство же настаивает на строгом соблюдении буквы закона.

Позиция стороны Аргументация Жители деревни Поле — единственный объект досуга; смена статуса земли прошла скрытно. Администрация района Решение принято МИЗО, но власти должны учитывать общественную значимость территорий. МИЗО Карелии Участок юридически относился к жилой зоне; отказ в проведении торгов был бы нарушением закона.

"Фактическое, но юридически не оформленное использование земли гражданами под футбольное поле, к сожалению, не является правовым поводом для отказа", — пояснили специалисты МИЗО.

Что дальше

Власти предложили компромисс: сдвинуть площадку к лесу. Однако это сократит площадь поля в три раза, что жители считают неприемлемым. Кроме того, остается вопрос соседства: вряд ли новый владелец захочет, чтобы под его окнами постоянно играли дети.

Сейчас дело находится в ведении прокуратуры. Надзорный орган проверяет законность смены статуса участка с рекреационного на жилой. Если в процедуре оформления документов найдут нарушения, результаты аукциона можно будет оспорить в суде.