Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"

Село Вятское в Ярославской области включили в маршрут "Золотое кольцо". О расширении туристической инфраструктуры и планах по развитию поселения обсудили на заседании попечительского совета, которое возглавила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotjara kamenskaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вятское. Успенская церковь

За последний год в Вятском открыли спа-комплекс с подогреваемым бассейном и трактир "Вятская пивоварня", восстановивший здание дореволюционной школы. По федеральной программе построили глэмпинг "Вятские дачи" на 62 номера. Сейчас турпоток составляет 300 тысяч человек в год, а отели заполнены на 85%.

Развитие инфраструктуры и благоустройство

Главной проблемой для дальнейшего роста поселения стал износ инженерных сетей. Чтобы иметь возможность строить новые гостиницы и объекты, в селе создают современные очистные сооружения. Проект сейчас проходит федеральную экспертизу.

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Статус исторического поселения позволил Вятскому выиграть грант Минстроя на благоустройство центральной площади в рамках проекта "Под крылом вятского ангела". Также специалисты начали консервацию храма Успения Божией Матери, построенного в 1780 году.

Экономика и новые проекты

Помимо туризма, в селе развивают местное производство и ремесла. Учредитель музейного комплекса Олег Жаров сообщил о создании собственной сыроварни и огуречной артели. В планах — развитие фермерства, рыболовства и закладка садов.

"Миссия Агентства стратегических инициатив — поддерживать лидеров, которые меняют нашу страну. Комплекс "Вятское" уже многого достиг, а с включением в Золотое кольцо перед селом открываются новые перспективы", — заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Опыт Вятского планируют использовать для развития других исторических поселений страны. В частности, АСИ намерена помогать регионам внедрять единые дизайн-коды, создавать национальный календарь событий и выводить сувенирную продукцию на маркетплейсы.

Туристический потенциал

Включение в "Золотое кольцо" должно изменить подход к продвижению маршрута. Мэр Ярославля Артем Молчанов отметил, что участники сети работают не как конкуренты, а как партнеры, используя единый календарь событий и совместные выставки.

С 13 по 15 августа в селе пройдет медиафорум с участием представителей более чем 50 регионов. Также руководство комплекса прорабатывает создание кинокластера "Золотой витязь", что может привлечь в Вятское новую аудиторию и создать дополнительные рабочие места для местных жителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова