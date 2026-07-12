Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"

Село Вятское в Ярославской области включили в маршрут "Золотое кольцо". О расширении туристической инфраструктуры и планах по развитию поселения обсудили на заседании попечительского совета, которое возглавила глава ЦИК России Элла Памфилова.
За последний год в Вятском открыли спа-комплекс с подогреваемым бассейном и трактир "Вятская пивоварня", восстановивший здание дореволюционной школы. По федеральной программе построили глэмпинг "Вятские дачи" на 62 номера. Сейчас турпоток составляет 300 тысяч человек в год, а отели заполнены на 85%.
Главной проблемой для дальнейшего роста поселения стал износ инженерных сетей. Чтобы иметь возможность строить новые гостиницы и объекты, в селе создают современные очистные сооружения. Проект сейчас проходит федеральную экспертизу.
|Объект / Показатель
|Детали и сроки
|Инвестиции в очистные сооружения
|около 350 млн рублей
|Запуск очистных сооружений
|весна 2028 года
|Транспортная логистика
|строительство объездных дорог для создания пешеходного центра
Статус исторического поселения позволил Вятскому выиграть грант Минстроя на благоустройство центральной площади в рамках проекта "Под крылом вятского ангела". Также специалисты начали консервацию храма Успения Божией Матери, построенного в 1780 году.
Помимо туризма, в селе развивают местное производство и ремесла. Учредитель музейного комплекса Олег Жаров сообщил о создании собственной сыроварни и огуречной артели. В планах — развитие фермерства, рыболовства и закладка садов.
"Миссия Агентства стратегических инициатив — поддерживать лидеров, которые меняют нашу страну. Комплекс "Вятское" уже многого достиг, а с включением в Золотое кольцо перед селом открываются новые перспективы", — заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Опыт Вятского планируют использовать для развития других исторических поселений страны. В частности, АСИ намерена помогать регионам внедрять единые дизайн-коды, создавать национальный календарь событий и выводить сувенирную продукцию на маркетплейсы.
Включение в "Золотое кольцо" должно изменить подход к продвижению маршрута. Мэр Ярославля Артем Молчанов отметил, что участники сети работают не как конкуренты, а как партнеры, используя единый календарь событий и совместные выставки.
С 13 по 15 августа в селе пройдет медиафорум с участием представителей более чем 50 регионов. Также руководство комплекса прорабатывает создание кинокластера "Золотой витязь", что может привлечь в Вятское новую аудиторию и создать дополнительные рабочие места для местных жителей.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.