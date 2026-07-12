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Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"

Россия » Центр » Ярославль

Село Вятское в Ярославской области включили в маршрут "Золотое кольцо". О расширении туристической инфраструктуры и планах по развитию поселения обсудили на заседании попечительского совета, которое возглавила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Вятское. Успенская церковь
Фото: commons.wikimedia.org by Kotjara kamenskaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вятское. Успенская церковь

За последний год в Вятском открыли спа-комплекс с подогреваемым бассейном и трактир "Вятская пивоварня", восстановивший здание дореволюционной школы. По федеральной программе построили глэмпинг "Вятские дачи" на 62 номера. Сейчас турпоток составляет 300 тысяч человек в год, а отели заполнены на 85%.

Развитие инфраструктуры и благоустройство

Главной проблемой для дальнейшего роста поселения стал износ инженерных сетей. Чтобы иметь возможность строить новые гостиницы и объекты, в селе создают современные очистные сооружения. Проект сейчас проходит федеральную экспертизу.

Объект / Показатель Детали и сроки
Инвестиции в очистные сооружения около 350 млн рублей
Запуск очистных сооружений весна 2028 года
Транспортная логистика строительство объездных дорог для создания пешеходного центра

Статус исторического поселения позволил Вятскому выиграть грант Минстроя на благоустройство центральной площади в рамках проекта "Под крылом вятского ангела". Также специалисты начали консервацию храма Успения Божией Матери, построенного в 1780 году.

Экономика и новые проекты

Помимо туризма, в селе развивают местное производство и ремесла. Учредитель музейного комплекса Олег Жаров сообщил о создании собственной сыроварни и огуречной артели. В планах — развитие фермерства, рыболовства и закладка садов.

"Миссия Агентства стратегических инициатив — поддерживать лидеров, которые меняют нашу страну. Комплекс "Вятское" уже многого достиг, а с включением в Золотое кольцо перед селом открываются новые перспективы", — заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Опыт Вятского планируют использовать для развития других исторических поселений страны. В частности, АСИ намерена помогать регионам внедрять единые дизайн-коды, создавать национальный календарь событий и выводить сувенирную продукцию на маркетплейсы.

Туристический потенциал

Включение в "Золотое кольцо" должно изменить подход к продвижению маршрута. Мэр Ярославля Артем Молчанов отметил, что участники сети работают не как конкуренты, а как партнеры, используя единый календарь событий и совместные выставки.

С 13 по 15 августа в селе пройдет медиафорум с участием представителей более чем 50 регионов. Также руководство комплекса прорабатывает создание кинокластера "Золотой витязь", что может привлечь в Вятское новую аудиторию и создать дополнительные рабочие места для местных жителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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