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Оренбург: полиция начала штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбурге полиция и городская администрация начали штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади. Власти пытаются остановить поток людей в зону, которую два года назад признали опасной.

Музыкант играет на флейте на пляже у океана в сумерках
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Музыкант играет на флейте на пляже у океана в сумерках

После паводка 2024 года подводный рельеф и течение реки Урал изменились. В акватории образовались ямы и опасные участки, из-за которых место перестало отвечать нормам безопасности. Несмотря на запрет и отсутствие спасателей, горожане продолжают приходить сюда с детьми. Прошлым летом здесь пропал без вести подросток — его тело до сих пор не нашли.

В ходе недавнего рейда сотрудники правоохранительных органов перешли от уговоров к административным мерам. По итогам проверки составили пять протоколов.

"Купание на несанкционированных пляжах может закончиться трагедией. Не стоит рисковать своей жизнью и жизнью близких", — предупреждают представители городских властей.

Для безопасного отдыха администрация рекомендует использовать оборудованный пляж на набережной Урала (справа от пешеходного моста). Там дно обследовали специалисты, очистили от мусора и обеспечили дежурство спасателей.

Экспертная проверка:
Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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