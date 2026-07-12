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Белгородская область: более 8 тысяч объектов жилого фонда ожидают проведения ремонтных работ

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области в очереди на ремонт остаются более 8,4 тысячи жилых помещений. Об этом стало известно из ответа правительства региона на запрос редакции Go31. Власти раскрыли количество поврежденных объектов, но уклонились от ответов на вопросы о реальных сроках ожидания помощи и объемах финансирования.

Белгород
Фото: Self-photographed by Glavkom_NN, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белгород
Тип жилья Количество объектов в очереди
Частные дома 6 023
Квартиры 2 426
Итого 8 449

Для обычного жителя, чей дом пострадал от обстрелов, ключевым остается вопрос: когда в квартиру или дом зайдут строители. Правительство области не назвало фактический срок ожидания начала работ после обследования объекта. Вместо этого чиновники предоставили список нормативных сроков самого ремонта.

Согласно этим нормам, замена окон должна занимать до 10 дней, ремонт кровли и фасадов — до 21 дня, а внутренние отделочные работы — до 30 календарных дней. Однако эти цифры описывают длительность процесса, а не время ожидания бригады на объекте.

Власти объясняют задержки тремя факторами: тяжелой оперативной обстановкой в приграничье, отсутствием собственников на местах и общим большим объемом поврежденного жилья.

Вопрос о деньгах остался открытым. Редакция просила уточнить сумму, выделенную на восстановление в первом полугодии 2024 года, и источники этих средств. В ответе правительства конкретные цифры отсутствуют — указано лишь, что работы оплачиваются из "бюджетных и внебюджетных средств".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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