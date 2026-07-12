Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая ошибка: Григорий Лепс откровенно признался, о чём жалеет больше всего
Маленькая хитрость для комфортного бритья: превращаем тупую бритву в острую за считанные минуты
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО
Плодожорка съест ваш урожай за неделю: 1 копеечное средство спасет яблоки от червей
Последствия обычного укуса пугают врачей: организм начал отвергать важнейшие группы продуктов
Вашингтон столкнулся с неожиданным вакуумом влияния: последствия утраты ключевой фигуры в Сенате
Оренбург: полиция начала штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади
Интернет в глубинке станет реальностью: Арсеньевский район Тульской области преодолел барьер

Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Электричество к вечеру 12 июля восстановили для половины жителей Ленинградской области, пострадавших от сильного шторма. Еще 50% потребителей остаются без света — ремонтные бригады продолжают работу на поврежденных участках сетей.

Электрик у электрического щита
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрик у электрического щита

Основные сложности сейчас наблюдаются в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах. Там энергетики расчищают линии электропередач от завалов из деревьев и веток, чинят обрывы проводов и переключают дома на резервные схемы питания.

"К вечеру 12 июля электроснабжение восстановили для половины жителей региона", — сообщили в "Россети Ленэнерго".

Для ликвидации аварий задействовали 314 специалистов и 120 единиц спецтехники.

Показатель Значение
Общее число обесточенных жителей 42,5 тысячи человек
Доля восстановленного энергоснабжения 50%
Силы и средства на ремонте 314 человек, 120 машин спецтехники

Последствия шторма в Петербурге и области

Пик непогоды пришелся на вечер 11 июля. В Ленинградской области стихия обесточила тысячи домов, а в Петербурге шторм привел к серьезным повреждениям городской инфраструктуры и зеленых насаждений.

В городе зафиксированы локальные подтопления: вода заполнила Коломяжский проспект и частично зашла в вестибюль станции метро "Площадь Восстания". В Новоселье и Никольском из-за аварий на сетях также временно пропал свет.

Особый удар пришелся по Павловскому парку. Там рухнуло около 200 деревьев. Из-за масштаба разломов и необходимости расчистки территории парк закроют для посетителей 13 июля.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Ростовская область
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Садоводство, цветоводство
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Ленинградская область
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Вашингтон столкнулся с неожиданным вакуумом влияния: последствия утраты ключевой фигуры в Сенате
Оренбург: полиция начала штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади
Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области
Интернет в глубинке станет реальностью: Арсеньевский район Тульской области преодолел барьер
Трасса Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Белоруссия: 13 июля введут ограничения на четырех участках
Кабачки вдруг запахли грибами: как приготовить на зиму упругую закуску к любому блюду
Сговор западных столиц стал очевиден: дипломатический фронт Москвы претерпел необратимые изменения
Больше, слаще, крупнее: один секретный прием, который заставит тыкву расти как на дрожжах
Тренировки дома без срывов: план, который поможет не сорваться и получить тело мечты
Кушанашвили предрёк Лерчек тюрьму из-за её поведения: почему журналист назвал жизнь блогерши "дешёвым карнавалом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.