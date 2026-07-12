Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области

Электричество к вечеру 12 июля восстановили для половины жителей Ленинградской области, пострадавших от сильного шторма. Еще 50% потребителей остаются без света — ремонтные бригады продолжают работу на поврежденных участках сетей.
Основные сложности сейчас наблюдаются в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах. Там энергетики расчищают линии электропередач от завалов из деревьев и веток, чинят обрывы проводов и переключают дома на резервные схемы питания.
"К вечеру 12 июля электроснабжение восстановили для половины жителей региона", — сообщили в "Россети Ленэнерго".
Для ликвидации аварий задействовали 314 специалистов и 120 единиц спецтехники.
|Показатель
|Значение
|Общее число обесточенных жителей
|42,5 тысячи человек
|Доля восстановленного энергоснабжения
|50%
|Силы и средства на ремонте
|314 человек, 120 машин спецтехники
Пик непогоды пришелся на вечер 11 июля. В Ленинградской области стихия обесточила тысячи домов, а в Петербурге шторм привел к серьезным повреждениям городской инфраструктуры и зеленых насаждений.
В городе зафиксированы локальные подтопления: вода заполнила Коломяжский проспект и частично зашла в вестибюль станции метро "Площадь Восстания". В Новоселье и Никольском из-за аварий на сетях также временно пропал свет.
Особый удар пришелся по Павловскому парку. Там рухнуло около 200 деревьев. Из-за масштаба разломов и необходимости расчистки территории парк закроют для посетителей 13 июля.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.