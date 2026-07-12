Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области

Электричество к вечеру 12 июля восстановили для половины жителей Ленинградской области, пострадавших от сильного шторма. Еще 50% потребителей остаются без света — ремонтные бригады продолжают работу на поврежденных участках сетей.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрик у электрического щита

Основные сложности сейчас наблюдаются в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах. Там энергетики расчищают линии электропередач от завалов из деревьев и веток, чинят обрывы проводов и переключают дома на резервные схемы питания.

"К вечеру 12 июля электроснабжение восстановили для половины жителей региона", — сообщили в "Россети Ленэнерго".

Для ликвидации аварий задействовали 314 специалистов и 120 единиц спецтехники.

Показатель Значение Общее число обесточенных жителей 42,5 тысячи человек Доля восстановленного энергоснабжения 50% Силы и средства на ремонте 314 человек, 120 машин спецтехники

Последствия шторма в Петербурге и области

Пик непогоды пришелся на вечер 11 июля. В Ленинградской области стихия обесточила тысячи домов, а в Петербурге шторм привел к серьезным повреждениям городской инфраструктуры и зеленых насаждений.

В городе зафиксированы локальные подтопления: вода заполнила Коломяжский проспект и частично зашла в вестибюль станции метро "Площадь Восстания". В Новоселье и Никольском из-за аварий на сетях также временно пропал свет.

Особый удар пришелся по Павловскому парку. Там рухнуло около 200 деревьев. Из-за масштаба разломов и необходимости расчистки территории парк закроют для посетителей 13 июля.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова