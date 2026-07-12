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Интернет в глубинке станет реальностью: Арсеньевский район Тульской области преодолел барьер

Россия » Центр » Тула

В Арсеньевском районе Тульской области до конца 2026 года установят три новые базовые станции мобильной связи. Часть из них смонтируют уже до конца этого года. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и связи региона Роман Борисов.

Вышка сотовой связи
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Вышка сотовой связи

Для жителей сельских поселков развитие сети означает не только возможность стабильно звонить, но и доступ к государственным цифровым сервисам, онлайн-образованию и медицине. Ранее в районе связь работала с перебоями, что затрудняло повседневные дела сельчан и местных предпринимателей.

За последние годы инфраструктуру района обновляли по двум направлениям: через региональные субсидии и федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0". В результате связь появилась в 14 населенных пунктах.

Источник развития сети Количество охваченных пунктов
Региональная программа субсидирования 9
Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" 5

Обновление инфраструктуры

Помимо связи, в поселке Арсеньево за последний год обновили социальную и промышленную среду. Рабочие завершили капитальный ремонт Центра культуры, досуга и кино, а также построили новые очистные сооружения. Для экономики района значимым стало запуск производства на базе бывшего мясокомбината, что создает новые рабочие места для местных жителей.

"Благодаря совместной работе Арсеньево продолжает преображаться", — отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в поздравительном адресе жителям поселка.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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