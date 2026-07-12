Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда домашние устали от котлет: бризоль просят приготовить снова уже на следующий день
Ремонт дорогой, а главного нет: пара недорогих приборов дадут вам шанс на спасение
Теннис против бега и штанги: выбор инвентаря предопределил долголетие тысяч добровольцев
Самая тяжёлая тренировка начинается утром: забитые мышцы отпускают быстрее, если знать четыре приёма
Кавказец или алабай: разница между ними проявляется в тот момент, когда чужой подходит к дому
Самая большая ошибка: Григорий Лепс откровенно признался, о чём жалеет больше всего
Маленькая хитрость для комфортного бритья: превращаем тупую бритву в острую за считанные минуты
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО

Трасса Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Белоруссия: 13 июля введут ограничения на четырех участках

Россия » Северо-Запад » Псков

Водители, следующие по трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия, 13 июля столкнутся с ограничениями скорости на четырех участках дороги. О графике и причинах работ сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мужчина в куртке Marshall проверяет время на фоне грузовиков в тумане
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина в куртке Marshall проверяет время на фоне грузовиков в тумане

Дорожные службы планируют провести текущий ремонт, очистку обочин и уборку территории. Для водителей это означает необходимость снизить скорость в указанных зонах, чтобы обеспечить безопасность рабочих.

Участок трассы Время и характер работ
31-55 км 09:00-17:00. Устраняют размывы по обочине в обоих направлениях.
145 км (развязка) 08:00-17:00. Очищают краевую полосу с вывозом смета в обоих направлениях.
79-179 км 08:00-17:00. Скашивают траву по обочинам и откосам в обоих направлениях.
460-470 км 08:00-17:00. Косят траву, чистят лотки, правят знаки и убирают мусор на площадках отдыха.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Ленинградская область
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Вашингтон столкнулся с неожиданным вакуумом влияния: последствия утраты ключевой фигуры в Сенате
Оренбург: полиция начала штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади
Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области
Интернет в глубинке станет реальностью: Арсеньевский район Тульской области преодолел барьер
Трасса Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Белоруссия: 13 июля введут ограничения на четырех участках
Кабачки вдруг запахли грибами: как приготовить на зиму упругую закуску к любому блюду
Сговор западных столиц стал очевиден: дипломатический фронт Москвы претерпел необратимые изменения
Больше, слаще, крупнее: один секретный прием, который заставит тыкву расти как на дрожжах
Тренировки дома без срывов: план, который поможет не сорваться и получить тело мечты
Кушанашвили предрёк Лерчек тюрьму из-за её поведения: почему журналист назвал жизнь блогерши "дешёвым карнавалом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.