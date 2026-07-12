Водители, следующие по трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия, 13 июля столкнутся с ограничениями скорости на четырех участках дороги. О графике и причинах работ сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Дорожные службы планируют провести текущий ремонт, очистку обочин и уборку территории. Для водителей это означает необходимость снизить скорость в указанных зонах, чтобы обеспечить безопасность рабочих.
|Участок трассы
|Время и характер работ
|31-55 км
|09:00-17:00. Устраняют размывы по обочине в обоих направлениях.
|145 км (развязка)
|08:00-17:00. Очищают краевую полосу с вывозом смета в обоих направлениях.
|79-179 км
|08:00-17:00. Скашивают траву по обочинам и откосам в обоих направлениях.
|460-470 км
|08:00-17:00. Косят траву, чистят лотки, правят знаки и убирают мусор на площадках отдыха.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.