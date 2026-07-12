Трасса Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Белоруссия: 13 июля введут ограничения на четырех участках

Водители, следующие по трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия, 13 июля столкнутся с ограничениями скорости на четырех участках дороги. О графике и причинах работ сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в куртке Marshall проверяет время на фоне грузовиков в тумане

Дорожные службы планируют провести текущий ремонт, очистку обочин и уборку территории. Для водителей это означает необходимость снизить скорость в указанных зонах, чтобы обеспечить безопасность рабочих.

Участок трассы Время и характер работ 31-55 км 09:00-17:00. Устраняют размывы по обочине в обоих направлениях. 145 км (развязка) 08:00-17:00. Очищают краевую полосу с вывозом смета в обоих направлениях. 79-179 км 08:00-17:00. Скашивают траву по обочинам и откосам в обоих направлениях. 460-470 км 08:00-17:00. Косят траву, чистят лотки, правят знаки и убирают мусор на площадках отдыха.