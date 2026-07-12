Калининград: в городе построят новый съезд с Северного обхода к ТРЦ "Балтия Молл"

В Калининграде построят новый съезд с Северного обхода к торгово-развлекательному центру "Балтия Молл". Проект уже получил положительное заключение экспертизы, поэтому дорожники приступят к работам в ближайшие месяцы. Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Калининград, Московский проспект

Новая дорога соединит Северный обход с улицей Балтийской. Это позволит водителям попадать к торговому центру, минуя заторы, которые сейчас скапливаются у магазинов и заправочной станции. Для жителей и гостей города путь к объектам станет короче, а нагрузка на соседние магистрали снизится.

Помимо удобства для посетителей ТРЦ, изменения затронут владельцев и клиентов автосервисов, работающих в этом районе. Проект предусматривает разделение потоков машин и пешеходов, чтобы движение оставалось безопасным.

Развитие транспортного узла стало необходимым из-за масштабов "Балтия Молл" и планов по открытию в комплексе новых магазинов и сервисов, что неизбежно увеличит поток автомобилей.

Параметр Детали проекта Точки соединения Северный обход — улица Балтийская Статус проекта Экспертиза пройдена Срок начала работ Ближайшие месяцы

"Строительство съезда позволит улучшить транспортную доступность объекта и снизить уровень пробок в районе ТРЦ и заправочной станции", — сообщили в администрации города.

Особенности логистики в Калининградской области часто связаны с высокой плотностью застройки и нагрузкой на основные выезды из города. Создание дополнительных точек съезда с обходных дорог помогает распределить трафик и разгрузить городские улицы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова