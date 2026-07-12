Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дипломатическое доверие подорвано окончательно: Киев столкнулся с коллективным давлением соседей
Подмосковные дороги попали в цифровой капкан: высокоточные системы обнулили привычные лазейки водителей
Цвет страсти в вашем гардеробе: почему красные шорты стали главным манифестом этого лета
Лондон, Париж и Берлин на пороге масштабных перемен: провальный курс вынудил кабинеты сдать позиции
Денег больше нет: поражение в суде против Daily Mail обнулит бюджет принца Гарри
Зеленая листва вместо цветов: 5 причин, почему ваша гортензия "забастовала"
Под волнами спрятали целую эпоху: Азовское море оказалось совсем не таким древним, как кажется
Южный фасад и "пирог" в стене: старые приёмы строительства экономят тепло без лишних расходов
Словакия бросила перчатку Брюсселю: единство альянса затрещало по швам из-за отказа от финансирования

Калининград: в городе построят новый съезд с Северного обхода к ТРЦ "Балтия Молл"

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде построят новый съезд с Северного обхода к торгово-развлекательному центру "Балтия Молл". Проект уже получил положительное заключение экспертизы, поэтому дорожники приступят к работам в ближайшие месяцы.

Калининград, Московский проспект
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Калининград, Московский проспект

Новая дорога соединит Северный обход с улицей Балтийской. Это позволит водителям попадать к торговому центру, минуя заторы, которые сейчас скапливаются у магазинов и заправочной станции. Для жителей и гостей города путь к объектам станет короче, а нагрузка на соседние магистрали снизится.

Помимо удобства для посетителей ТРЦ, изменения затронут владельцев и клиентов автосервисов, работающих в этом районе. Проект предусматривает разделение потоков машин и пешеходов, чтобы движение оставалось безопасным.

Развитие транспортного узла стало необходимым из-за масштабов "Балтия Молл" и планов по открытию в комплексе новых магазинов и сервисов, что неизбежно увеличит поток автомобилей.

Параметр Детали проекта
Точки соединения Северный обход — улица Балтийская
Статус проекта Экспертиза пройдена
Срок начала работ Ближайшие месяцы

"Строительство съезда позволит улучшить транспортную доступность объекта и снизить уровень пробок в районе ТРЦ и заправочной станции", — сообщили в администрации города.

Особенности логистики в Калининградской области часто связаны с высокой плотностью застройки и нагрузкой на основные выезды из города. Создание дополнительных точек съезда с обходных дорог помогает распределить трафик и разгрузить городские улицы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Ростовская область
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Последние материалы
Анна Кузнецова объяснила необходимость защиты кожи от фотостарения лучами спектра UVA летом
С антресолей — на подиум: почему советские босоножки стали главным трендом 2026 года
Неудобная правда в британской прессе: политический фундамент поддержки Киева треснул по швам
Богатство, мир и удача: какие 3 "зеленых стража" должны быть в каждой гостиной
Болят мышцы так, что не встать? 4 домашних приема для быстрого восстановления тела
Одиночество Григория Лепса закончилось: стало известно о чувствах к женщине и жизни на два дома
Нежные, сочные, ароматные: секрет самых вкусных рулетиков из молодых кабачков
Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Вашингтон замер в ожидании ответов: потеря ключевой фигуры лишила Сенат возможности маневра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.