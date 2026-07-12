Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа

Жители Кировской области в середине августа смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Максимум звездопада придется на ночь с 12 на 13 августа, сообщили в сообществе "Любительская Астрология в Кирове".
При ясном небе в час может пролететь до 100 метеоров. Поток возникает ежегодно, когда Земля пересекает пылевой шлейф кометы Свифта-Туттля. Сама комета возвращается к нашей планете раз в 135 лет, но ее хвост остается в космосе. Визуально звезды вылетают из созвездия Персея, от чего поток и получил название.
В этом сезоне условия для наблюдений благоприятные. Луна окажется в фазе новолуния, поэтому ее свет не перекроет даже тусклые вспышки. Чтобы увидеть максимум метеоров, рекомендуется выехать за город, подальше от искусственной засветки.
|Метеорный поток
|Период активности
|Пик (максимум)
|Интенсивность
|Персеиды
|17 июля — 24 августа
|12-13 августа
|до 100 шт/час
|Южные дельта-Аквариды
|12 июля — 18 августа
|28-29 июля
|до 25 шт/час
Специалисты советуют начинать наблюдения после полуночи и до рассвета. Чтобы зрение привыкло к темноте, нужно подождать 20-30 минут. В этот период лучше отказаться от использования ярких фонарей и смартфонов, которые сбивают адаптацию глаз.
обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Подобные астрономические явления стимулируют развитие астротуризма в регионах. Отсутствие светового загрязнения в сельской местности делает такие поездки привлекательными для жителей крупных городов. Для развития этого направления важно создавать маркированные тропы и смотровые площадки вдали от промышленных зон, что может привлечь в малые поселения новых посетителей.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.