Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа

Жители Кировской области в середине августа смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Максимум звездопада придется на ночь с 12 на 13 августа, сообщили в сообществе "Любительская Астрология в Кирове".

Фото: unsplash.com by Wolfgang Hasselmann is licensed under Free to use under the Unsplash License Звездопад

При ясном небе в час может пролететь до 100 метеоров. Поток возникает ежегодно, когда Земля пересекает пылевой шлейф кометы Свифта-Туттля. Сама комета возвращается к нашей планете раз в 135 лет, но ее хвост остается в космосе. Визуально звезды вылетают из созвездия Персея, от чего поток и получил название.

В этом сезоне условия для наблюдений благоприятные. Луна окажется в фазе новолуния, поэтому ее свет не перекроет даже тусклые вспышки. Чтобы увидеть максимум метеоров, рекомендуется выехать за город, подальше от искусственной засветки.

Метеорный поток Период активности Пик (максимум) Интенсивность Персеиды 17 июля — 24 августа 12-13 августа до 100 шт/час Южные дельта-Аквариды 12 июля — 18 августа 28-29 июля до 25 шт/час

Специалисты советуют начинать наблюдения после полуночи и до рассвета. Чтобы зрение привыкло к темноте, нужно подождать 20-30 минут. В этот период лучше отказаться от использования ярких фонарей и смартфонов, которые сбивают адаптацию глаз.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева Подобные астрономические явления стимулируют развитие астротуризма в регионах. Отсутствие светового загрязнения в сельской местности делает такие поездки привлекательными для жителей крупных городов. Для развития этого направления важно создавать маркированные тропы и смотровые площадки вдали от промышленных зон, что может привлечь в малые поселения новых посетителей.