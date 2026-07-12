Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Богатство, мир и удача: какие 3 "зеленых стража" должны быть в каждой гостиной
Болят мышцы так, что не встать? 4 домашних приема для быстрого восстановления тела
Одиночество Григория Лепса закончилось: стало известно о чувствах к женщине и жизни на два дома
Нежные, сочные, ароматные: секрет самых вкусных рулетиков из молодых кабачков
Вашингтон замер в ожидании ответов: потеря ключевой фигуры лишила Сенат возможности маневра
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Сговор на АЗС: кто помогал "серым" перекупщикам опустошать баки для перепродажи в Донбасс
Вместо стройности — дряблость и камни: 5 популярных интернет-диет, которые разрушат ваш желудок
В Большом Селе Ярославской области построят новую станцию водоподготовки и заменят трубы

Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа

Россия » Поволжье » Киров

Жители Кировской области в середине августа смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Максимум звездопада придется на ночь с 12 на 13 августа, сообщили в сообществе "Любительская Астрология в Кирове".

Звездопад
Фото: unsplash.com by Wolfgang Hasselmann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Звездопад

При ясном небе в час может пролететь до 100 метеоров. Поток возникает ежегодно, когда Земля пересекает пылевой шлейф кометы Свифта-Туттля. Сама комета возвращается к нашей планете раз в 135 лет, но ее хвост остается в космосе. Визуально звезды вылетают из созвездия Персея, от чего поток и получил название.

В этом сезоне условия для наблюдений благоприятные. Луна окажется в фазе новолуния, поэтому ее свет не перекроет даже тусклые вспышки. Чтобы увидеть максимум метеоров, рекомендуется выехать за город, подальше от искусственной засветки.

Метеорный поток Период активности Пик (максимум) Интенсивность
Персеиды 17 июля — 24 августа 12-13 августа до 100 шт/час
Южные дельта-Аквариды 12 июля — 18 августа 28-29 июля до 25 шт/час

Специалисты советуют начинать наблюдения после полуночи и до рассвета. Чтобы зрение привыкло к темноте, нужно подождать 20-30 минут. В этот период лучше отказаться от использования ярких фонарей и смартфонов, которые сбивают адаптацию глаз.

Экспертная проверка:

обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева

Подобные астрономические явления стимулируют развитие астротуризма в регионах. Отсутствие светового загрязнения в сельской местности делает такие поездки привлекательными для жителей крупных городов. Для развития этого направления важно создавать маркированные тропы и смотровые площадки вдали от промышленных зон, что может привлечь в малые поселения новых посетителей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Конец бензинового пайка в Кирове: названа дата, когда топливо вернется на АЗС
Кировская область
Конец бензинового пайка в Кирове: названа дата, когда топливо вернется на АЗС
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Садоводство, цветоводство
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Последние материалы
В Большом Селе Ярославской области построят новую станцию водоподготовки и заменят трубы
Оренбург привлек рабочих из Сенегала для уборки городских территорий
Пьем красиво: как Севастополь попал в десятку винных регионов России, не став "пьющим"
Главный вопрос при покупке с пробегом: сколько на самом деле живут моторы Solaris HC
Конец затяжному коллапсу в Кировской области: возвращение сети заправок разгрузило дороги региона
Холодный минимализм сдался: теплые базы вытесняют стерильность из квартирных интерьеров
Стихия ударит по Псковской области: последствия заставили энергетиков привести в действие план Б
Паника в больничных палатах: врачи Оренбурга объяснили, что случилось с вентиляцией
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Теперь всё в одном навигаторе: где в Орловской области заправиться без очередей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.