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В Большом Селе Ярославской области построят новую станцию водоподготовки и заменят трубы

Россия » Центр » Ярославль

Жители Большого Села в Ярославской области празднуют 397-летие своего населенного пункта. В центре торжеств на Советской площади развернулась программа, которая объединила местные ремесла, гастрономию и обсуждение планов по развитию инфраструктуры округа.

Шампанское
Фото: unsplash.com by Claudio Schwarz is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шампанское

Обновление дорог и ЖКХ

Для жителей округа праздник совпал с этапом активного благоустройства. В Большом Селе сейчас ремонтируют дворы и дороги, а в местной поликлинике завершили значительный объем работ, чтобы улучшить условия приема пациентов.

Особое внимание уделили инженерным сетям. Чтобы избежать повторного вскрытия асфальта, замену труб синхронизировали с дорожными работами. Процесс начнется весной следующего года на улицах Свободы, 2-й Полевой, Кооперативной и Первомайской. Также в поселении построят новую станцию водоподготовки.

"Территория преображается, Большесельский округ становится более комфортным, красивым и безопасным", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Гастрономический потенциал и ремесла

Развитие малых поселений через локальные бренды стало одной из главных тем дня. В селе открылась ярмарка мастеров и фермеров «На вкус и цвет». Здесь местные производители представляют свои продукты и изделия ручной работы, в частности, изделия из льна, которыми традиционно славится этот край.

"Развитие гастрономического туризма позволяет нам решать сразу несколько задач: мы поддерживаем местных производителей, создаем новые рабочие места на селе и даем мощный импульс экономике территорий", — пояснила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.

Праздничные мероприятия

Программа дня ориентирована на интерактив и сохранение локальной идентичности. В арт-пространстве «Изба на Юхоти» проводят мастер-классы по росписи пряников, изготовлению магнитов с изображением местных наличников и приготовлению льняных сладостей.

В Музее боевой славы организовали программу «Советское гостеприимство» с чаепитием под старые пластинки, а в краеведческом музее подготовили исторические экскурсии. Одним из центральных событий стал сбор «большесельской мозаики» под названием «Большой пирог в Большом Селе» — совместный арт-объект, который планируют создавать ежегодно.

Объект / Направление Что делается / планируется
Дороги и сети Замена сетей и ремонт асфальта на ул. Свободы, 2-й Полевой, Кооперативной и Первомайской (весна 2025)
Водоснабжение Строительство новой станции водоподготовки
Здравоохранение Ремонт помещений местной поликлиники
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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