Жители Большого Села в Ярославской области празднуют 397-летие своего населенного пункта. В центре торжеств на Советской площади развернулась программа, которая объединила местные ремесла, гастрономию и обсуждение планов по развитию инфраструктуры округа.
Для жителей округа праздник совпал с этапом активного благоустройства. В Большом Селе сейчас ремонтируют дворы и дороги, а в местной поликлинике завершили значительный объем работ, чтобы улучшить условия приема пациентов.
Особое внимание уделили инженерным сетям. Чтобы избежать повторного вскрытия асфальта, замену труб синхронизировали с дорожными работами. Процесс начнется весной следующего года на улицах Свободы, 2-й Полевой, Кооперативной и Первомайской. Также в поселении построят новую станцию водоподготовки.
"Территория преображается, Большесельский округ становится более комфортным, красивым и безопасным", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Развитие малых поселений через локальные бренды стало одной из главных тем дня. В селе открылась ярмарка мастеров и фермеров «На вкус и цвет». Здесь местные производители представляют свои продукты и изделия ручной работы, в частности, изделия из льна, которыми традиционно славится этот край.
"Развитие гастрономического туризма позволяет нам решать сразу несколько задач: мы поддерживаем местных производителей, создаем новые рабочие места на селе и даем мощный импульс экономике территорий", — пояснила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.
Программа дня ориентирована на интерактив и сохранение локальной идентичности. В арт-пространстве «Изба на Юхоти» проводят мастер-классы по росписи пряников, изготовлению магнитов с изображением местных наличников и приготовлению льняных сладостей.
В Музее боевой славы организовали программу «Советское гостеприимство» с чаепитием под старые пластинки, а в краеведческом музее подготовили исторические экскурсии. Одним из центральных событий стал сбор «большесельской мозаики» под названием «Большой пирог в Большом Селе» — совместный арт-объект, который планируют создавать ежегодно.
|Объект / Направление
|Что делается / планируется
|Дороги и сети
|Замена сетей и ремонт асфальта на ул. Свободы, 2-й Полевой, Кооперативной и Первомайской (весна 2025)
|Водоснабжение
|Строительство новой станции водоподготовки
|Здравоохранение
|Ремонт помещений местной поликлиники
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.