Оренбург привлек рабочих из Сенегала для уборки городских территорий

Коммунальные службы Оренбурга начали привлекать рабочих из Сенегала для уборки города. С апреля в республике задействовали 31 иностранного гражданина, в ближайшее время число трудовых мигрантов из этой страны вырастет до 70 человек.
Глава города Альберт Юмадилов отметил, что иностранцы берутся за самый тяжелый и грязный труд, который ранее игнорировали местные кадры. По словам мэра, сенегальцы готовы выходить на смены в выходные дни.
Ранее городские власти рассматривали вариант найма специалистов из Северной Кореи, но от этой идеи отказались из-за высокой стоимости. Затраты на оплату труда граждан КНДР в два-три раза превышают текущие возможности городского бюджета.
|Показатель
|Данные по Сенегалу
|Текущее число рабочих
|31 человек
|Плановый общий объем
|около 70 человек
|Срок начала работы
|апрель 2024 года
"Доволен и прежде всего потому, что сенегальцы готовы работать не только в будние дни, но и в выходные, они берутся за самую тяжелую и грязную работу", — пояснил мэр Оренбурга Альберт Юмадилов.
Потребность в иностранных кадрах указывает на острый дефицит линейного персонала в сфере ЖКХ. Оренбург выбрал более доступный вариант по сравнению с северокорейскими бригадами, которые, по словам Юмадилова, работают с высокой дисциплиной, но стоят слишком дорого для муниципального бюджета.
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