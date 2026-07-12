Очереди на автозаправочных станциях Кировской области начали сокращаться. По данным УМВД, 12 июля время ожидания в очередях упало на 20-25% относительно показателей предыдущего дня.
Ситуация стабилизировалась благодаря возвращению в строй заправок сети "Лукойл". К утру 13 июля в регионе заработали все 10 станций сети. Динамика восстановления выглядит следующим образом:
|Дата
|Количество работающих АЗС "Лукойл"
|9 июля
|3
|11 июля
|5
|12 июля
|7
|13 июля
|10
В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области подтвердили, что поставщик соблюдает договоренности. Суточный объем топлива в регионе составляет 410 тонн. Разблокировка поставок произошла после прямого обращения губернатора Александра Соколова к руководству компании.
Логистику на заправках сейчас координируют сотрудники ППС. Полицейские регулируют поток машин и распределяют автомобили с левосторонним баком по свободным колонкам, чтобы избежать заторов и ускорить обслуживание водителей.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.