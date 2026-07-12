Конец затяжному коллапсу в Кировской области: возвращение сети заправок разгрузило дороги региона

Очереди на автозаправочных станциях Кировской области начали сокращаться. По данным УМВД, 12 июля время ожидания в очередях упало на 20-25% относительно показателей предыдущего дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Ing. Mgr. Jozef Kotulič, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1

Ситуация стабилизировалась благодаря возвращению в строй заправок сети "Лукойл". К утру 13 июля в регионе заработали все 10 станций сети. Динамика восстановления выглядит следующим образом:

Дата Количество работающих АЗС "Лукойл" 9 июля 3 11 июля 5 12 июля 7 13 июля 10

В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области подтвердили, что поставщик соблюдает договоренности. Суточный объем топлива в регионе составляет 410 тонн. Разблокировка поставок произошла после прямого обращения губернатора Александра Соколова к руководству компании.

Логистику на заправках сейчас координируют сотрудники ППС. Полицейские регулируют поток машин и распределяют автомобили с левосторонним баком по свободным колонкам, чтобы избежать заторов и ускорить обслуживание водителей.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов