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Конец затяжному коллапсу в Кировской области: возвращение сети заправок разгрузило дороги региона

Россия » Поволжье » Киров

Очереди на автозаправочных станциях Кировской области начали сокращаться. По данным УМВД, 12 июля время ожидания в очередях упало на 20-25% относительно показателей предыдущего дня.

Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1
Фото: commons.wikimedia.org by Ing. Mgr. Jozef Kotulič, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1

Ситуация стабилизировалась благодаря возвращению в строй заправок сети "Лукойл". К утру 13 июля в регионе заработали все 10 станций сети. Динамика восстановления выглядит следующим образом:

Дата Количество работающих АЗС "Лукойл"
9 июля 3
11 июля 5
12 июля 7
13 июля 10

В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области подтвердили, что поставщик соблюдает договоренности. Суточный объем топлива в регионе составляет 410 тонн. Разблокировка поставок произошла после прямого обращения губернатора Александра Соколова к руководству компании.

Логистику на заправках сейчас координируют сотрудники ППС. Полицейские регулируют поток машин и распределяют автомобили с левосторонним баком по свободным колонкам, чтобы избежать заторов и ускорить обслуживание водителей.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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