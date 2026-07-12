Стихия ударит по Псковской области: последствия заставили энергетиков привести в действие план Б

Энергетики Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемых гроз, ливней и града. О мерах по защите энергосистемы сообщили в "Россети Северо-Запад".
Для быстрого устранения возможных аварий в регионе задействовали 89 бригад и столько же единиц техники. В случае сбоев в сети социально значимые объекты — больницы, школы и административные здания — запитают от 131 дизельных генераторов. Суммарная мощность резервного оборудования составляет 3,4 МВт.
|Ресурс готовности
|Количество / Мощность
|Аварийные бригады
|89
|Спецтехника
|89 единиц
|Резервные генераторы
|131 ед. (3,4 МВт)
По прогнозам, непогода сохранится до завтрашнего дня. Специалисты предупреждают жителей региона о риске поражения током. Категорически запрещено приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на восемь метров, а также пытаться восстановить электричество самостоятельно.
О повреждениях оборудования или отключении света можно сообщить по круглосуточному телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.
"Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня", — сообщили в "Россети Северо-Запад".
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.