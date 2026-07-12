Пьем красиво: как Севастополь попал в десятку винных регионов России, не став "пьющим"

Виноделие в Севастополе укрепляет позиции: за 2025 год объем производства вина вырос до 31,46 миллиона бутылок. Город сохраняет статус одного из лидеров по потреблению вин в России, а отрасль расширяет площади виноградников и осваивает новые рынки сбыта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вино в бокале

Показатели виноделия и пивоварения

Севастопольские виноделы используют преимущество местных известняковых почв и теплого климата. В 2025 году производство выросло на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Продажи также пошли вверх: реализовали 24,43 миллиона бутылок, что на 4,3% больше показателей 2024-го.

Особый рост зафиксировали в сегменте крафтовых напитков. Производство пива, сидра и медовухи в городе увеличилось на 51,3%, достигнув 62,59 тысячи декалитров. Эта динамика идет вразрез с общероссийским трендом — по данным Росалкогольтабакконтроля, в стране производство пива за тот же период снизилось на 0,8%, а розничные продажи упали на 15,7%.

Показатель за 2025 год Значение / Динамика Объем производства вина 31,46 млн бутылок (+3,1%) Реализация винной продукции 24,43 млн бутылок (+4,3%) Новые площади виноградников около 260 га Производство пива, сидра и медовухи 62,59 тыс. декалитров (+51,3%) Сумма уплаченных акцизов 1,551 млн руб. (+41,9%)

Туристический потенциал и экспорт

Развитием отрасли занимается проект "Терруар Севастополя", объединяющий 44 предприятия — от крупных заводов вроде "Золотой балки" до малых фермерских хозяйств. Для привлечения гостей работает кольцевой маршрут "Винная дорога" длиной более 120 км, позволяющий посетить разные хозяйства и познакомиться с местной продукцией.

На внешние рынки активнее всего выходит пивоваренная отрасль. Основным импортером остается Белоруссия, значительные объемы закупают Китай и Киргизия. В 2025 году закупки возобновила Хорватия, а в 2026-м российский пивоваренный продукт впервые с 2017 года закупил Парагвай.

Новые правила рекламы для юга России

Госдума приняла поправки в закон о рекламе, которые смягчают ограничения для виноделов. Теперь хозяйства, входящие в специализированные виноградо-винодельческие зоны и терруары, могут размещать информацию о себе на зданиях и вдоль дорог общего пользования.

Это решение затронет производителей в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

"Рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер и будут содержать информацию о винодельческих хозяйствах, районах, видах производимой продукции и используемом винограде. Реализация данной инициативы будет способствовать повышению узнаваемости вин российского производства среди потребителей", — пояснил глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Для Севастополя, который входит в десятку регионов России по потреблению вина, эти меры могут стать стимулом для роста продаж, особенно в туристический сезон.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов