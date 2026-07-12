Паника в больничных палатах: врачи Оренбурга объяснили, что случилось с вентиляцией

В региональном перинатальном центре произошел сбой в системе жизнеобеспечения здания: из строя вышла центральная вентиляция. Поломка спровоцировала резкий скачок температуры в палатах, что вызвало панику среди молодых матерей. Родственники пациентов, не дождавшись внятных объяснений от персонала, начали массово обращаться в МЧС и на горячую линию Минздрава. Особую тревогу вызвали показатели термометров в боксах с новорожденными, где воздух прогрелся до 30 градусов.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мальчик лежит в кровати в палате с рядами кроватей

Климат-контроль для младенцев

В министерстве здравоохранения поспешили успокоить общественность. Чиновники пояснили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожало. Кювезы, в которых находятся недоношенные малыши, оснащены автономными системами терморегуляции. Внутри бокса поддерживается стабильная среда — около 36 градусов, что имитирует условия в утробе матери. Внешние колебания температуры воздуха в палате практически не влияют на микроклимат внутри аппарата.

"Для недоношенного ребенка перепад температур критичен, поэтому кювезы работают как независимые капсулы. Однако психологическое состояние матерей напрямую зависит от информированности. Когда в помещении душно, а персонал молчит, рождается паника. В подобных учреждениях коммуникация должна быть такой же четкой, как работа техники на федеральных объектах", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Технический фактор и требования Роспотребнадзора

Ситуация осложняется жесткими санитарными нормами. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в перинатальных центрах запрещена установка обычных кондиционеров и сплит-систем, так как они могут стать инкубаторами для опасных бактерий. Охлаждение и очистка воздуха возможны только через централизованную вентиляцию с системой фильтров. Когда этот механизм "встал", палаты превратились в парники, ведь открывать окна в таких учреждениях также не рекомендуется из-за риска сквозняков и пыли.

"Износ инженерных сетей в медицине часто становится миной замедленного действия. Центральная вентиляция — это сложный механизм, требующий постоянного аудита. Мы видим, как недосмотр в одной детали парализует работу, будь то состояние городских ливневок или вентиляция в роддоме. Повторение аварии говорит о необходимости капитального пересмотра регламентов обслуживания", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

К утру техническая неисправность была полностью устранена специалистами. Температурный режим вернулся к нормативным значениям — не ниже 25 градусов в жилых помещениях центра. Тем не менее, это уже не первый инцидент в данном медучреждении: несколько лет назад система вентиляции уже давала аналогичный сбой. Инцидент подсветил проблему не только технического оснащения, но и дефицита оперативного информирования пациентов в кризисных ситуациях.

Параметр Что меняется Статус вентиляции Полностью восстановлена к утру Температура в кювезах Стабильно +36 (автономная работа)

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя просто поставить кондиционеры в палаты?

Роспотребнадзор запрещает бытовые сплит-системы в таких отделениях, так как в их фильтрах быстро размножаются грибки и бактерии, способные вызвать вспышку инфекций у младенцев.

Безопасно ли для ребенка находиться в кювезе при +30 в комнате?

Да, кювезы имеют собственную термоизоляцию и нагревательные элементы, поддерживающие нужную среду независимо от температуры в отделении.

Какая температура считается нормой по ГОСТу для таких центров?

В палатах для матерей и новорожденных температура воздуха не должна опускаться ниже 25 градусов Цельсия.

Куда жаловаться при поломках в больнице?

В первую очередь необходимо обратиться к дежурному врачу или заведующему отделением. Если реакция отсутствует — на горячую линию регионального Минздрава или в страховую компанию.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова , эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех