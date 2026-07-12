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300 миллионов рублей в "грязь": первые итоги подсчета ущерба от паводка на Кубани

Россия » Юг » Краснодар

Стихия нанесла ощутимый удар по аграрному сектору Краснодарского края. Ущерб сельхозугодьям от майского паводка превысил 300 млн рублей. В эпицентре природного бедствия оказались 7 крупных агрохолдингов и 27 фермерских хозяйств. Региональное министерство сельского хозяйства подтвердило, что вода захватила более 8 тысяч гектаров плодородных земель.

Фермер настраивает дисковую борону рядом с трактором на поле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер настраивает дисковую борону рядом с трактором на поле

География затоплений и потери культур

Основной удар пришелся на Крымский район, где под толщей воды скрылись 7 381 гектар пашни. В соседнем Славянском районе пострадало 859 гектаров. Потоки воды повредили посевы озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы и сои. Пик паводка пришелся на конец мая, когда из-за экстремальных ливней реки вышли из берегов, заставив службы экстренно укреплять защитные сооружения силами сотен спасателей и волонтеров.

"Такие внезапные паводки в период активной вегетации — это тяжелое испытание для аграрной экономики. Убытки в 300 миллионов рублей лягут бременем на региональный бюджет в виде субсидий, так как большинство хозяйств пренебрегли защитой своих рисков", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Проблема страхования и господдержка

Ситуация выявила системную уязвимость частного сектора: лишь три крупные организации и два фермера вовремя застраховали свои поля. Остальным придется рассчитывать на государственные механизмы. Краевые власти уже анонсировали выплаты для компенсации затрат на сев и агротехнические работы. Это должно обеспечить задел для будущего урожая 2027 года, предотвратив банкротство малых хозяйств, которые сейчас находятся в критическом состоянии, сравнимом с коммунальным коллапсом в крупных городах во время дефицита ресурсов.

"Мы наблюдаем смещение климатических циклов, когда весенние осадки превращаются в тропические ливни. Для Кубани это сигнал к пересмотру систем мелиорации и более жесткому прогнозированию аномалий, чтобы поля не превращались в озера", — подчеркнул климатолог Павел Лебедев.

Масштабы урона по районам

Параметр Значение
Общая площадь затопления более 8 000 га
Урон в Крымском районе 7 381 га
Урон в Славянском районе 859 га
Пострадавшие хозяйства 7 компаний и 27 фермеров

Восстановление почв потребует времени. Избыточная влага вымывает питательные вещества, а илистые отложения создают плотную корку, мешающую аэрации корней. Аграриям предстоит внеплановая закупка удобрений, что крайне сложно в условиях общего дефицита средств, когда даже доступ к топливу в регионе становится логистической проблемой.

Ответы на популярные вопросы

Кто может рассчитывать на субсидии?

Господдержка направлена на аграриев и КФХ Крымского и Славянского районов, официально зафиксировавших ущерб в период режима ЧС.

Какие работы компенсирует государство?

Выплаты покроют часть расходов на семена, горюче-смазочные материалы и агрохимикаты для закладки урожая на следующие сезоны.

Почему страхование не стало массовым?

Многие фермеры оценивают стоимость полиса как избыточную нагрузку, надеясь на благоприятный климат, что в итоге оборачивается финансовыми потерями.

Удалось ли сохранить часть посевов?

Зависит от времени нахождения под водой; озимые культуры более стойки, чем соя и подсолнечник, которые погибают при длительном подтоплении.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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