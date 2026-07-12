Приамурье, готовьтесь к шуму: с 20 по 25 июля на магистральном газопроводе пройдут работы

В Свободненском районе Амурской области с 20 по 25 июля проведут плановое обслуживание магистрального газопровода. Работы затронут участки в окрестностях сел Новоивановка и Нижние Бузули.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ газовые трубы

Местную администрацию попросили предупредить жителей о возможных звуковых эффектах. Во время обслуживания специалисты будут стравливать природный газ, что может вызвать сильный шум и громкие хлопки.

"Этот процесс может сопровождаться характерным сильным шумом и громкими хлопками. Мероприятия являются плановыми, проводятся в строгом соответствии с регламентами безопасности и находятся под полным контролем специалистов", — уточнили в администрации округа.

Подобные работы на магистралях — стандартная процедура для поддержания давления и проверки целостности труб. Для жителей сельской местности такие звуки могут показаться тревожными, но в данном случае они являются технологической особенностью процесса.