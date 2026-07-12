Электрички опаздывают, тысячи — без света: как Ленобласть переживает последствия грозы

Грозовой фронт, накрывший Северо-Запад 12 июля, сбил график движения на Финляндском направлении. Восемь пригородных поездов застряли в пути из-за последствий ливня. Эпицентром проблем стала станция Кирпичный Завод во Всеволожском районе Ленобласти, где стихия нарушила работу железнодорожной автоматики. По данным Октябрьской железной дороги, составы отстают от расписания в среднем на 30 минут.
Удар непогоды оказался системным. Пока ремонтные бригады на путях пытаются сократить опоздания электричек, коммунальные службы Ленобласти борются с массовыми отключениями электричества. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил: без света остались 42,5 тысячи человек. Обрывы линий электропередачи зафиксированы в нескольких районах, где ветер валил деревья на провода.
"Такие сбои на железной дороге — это всегда риск для систем управления движением. Молнии и перехлест проводов выводят из строя релейные шкафы, что требует ручного управления и снижения скорости ради безопасности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
В самом Петербурге сверхрасчетные ливни превратили улицы в каналы. Водоканал зафиксировал критическую нагрузку на сети в 11 районах города. Вода скопилась на Коломяжском проспекте и у метро "Площадь Восстания", где ливневки не справлялись с объемом осадков. В Приморском районе ситуация осложнилась специфическими запахами, указывающими на сбои в работе канализации из-за переполнения резервуаров.
|Параметр
|Что меняется
|Поезда
|Задержки 8 составов до 30 минут
|Электричество
|42,5 тыс. жителей без света в ЛО
|Дороги СПб
|Подтопления в 11 районах
Железнодорожники уверяют, что принимают все меры для ввода поездов в график. Однако климатические аномалии становятся проверкой на прочность для всей транспортной логистики региона. Несмотря на внедрение новых технологий, таких как спутниковая связь в поездах, базовая инфраструктура все еще уязвима перед капризами петербургской погоды.
"Износ ливневых сетей и их неспособность принимать двойные нормы осадков — это хроническая болезнь мегаполисов. Даже современное благоустройство не спасает, если магистральные коллекторы забиты или не рассчитаны на такие залповые сбросы воды", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Информацию о движении электричек Финляндского направления можно отслеживать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на стендах дежурных по вокзалу.
Пассажиры имеют право на компенсацию, если опоздание пригородного поезда составило более часа, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств.
Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме; по регламенту, подачу ресурса должны возобновить в течение 24 часов после зафиксированного обрыва.
Традиционно это низинные участки северных районов, а также зоны под мостами и путепроводами, где дренажные насосы работают с перегрузкой.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.