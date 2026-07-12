Электрички опаздывают, тысячи — без света: как Ленобласть переживает последствия грозы

Грозовой фронт, накрывший Северо-Запад 12 июля, сбил график движения на Финляндском направлении. Восемь пригородных поездов застряли в пути из-за последствий ливня. Эпицентром проблем стала станция Кирпичный Завод во Всеволожском районе Ленобласти, где стихия нарушила работу железнодорожной автоматики. По данным Октябрьской железной дороги, составы отстают от расписания в среднем на 30 минут.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Детская площадка после бури

Энергетический блэкаут в области

Удар непогоды оказался системным. Пока ремонтные бригады на путях пытаются сократить опоздания электричек, коммунальные службы Ленобласти борются с массовыми отключениями электричества. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил: без света остались 42,5 тысячи человек. Обрывы линий электропередачи зафиксированы в нескольких районах, где ветер валил деревья на провода.

"Такие сбои на железной дороге — это всегда риск для систем управления движением. Молнии и перехлест проводов выводят из строя релейные шкафы, что требует ручного управления и снижения скорости ради безопасности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Городской потоп и "пробки" в трубах

В самом Петербурге сверхрасчетные ливни превратили улицы в каналы. Водоканал зафиксировал критическую нагрузку на сети в 11 районах города. Вода скопилась на Коломяжском проспекте и у метро "Площадь Восстания", где ливневки не справлялись с объемом осадков. В Приморском районе ситуация осложнилась специфическими запахами, указывающими на сбои в работе канализации из-за переполнения резервуаров.

Параметр Что меняется Поезда Задержки 8 составов до 30 минут Электричество 42,5 тыс. жителей без света в ЛО Дороги СПб Подтопления в 11 районах

Оценка рисков и инфраструктуры

Железнодорожники уверяют, что принимают все меры для ввода поездов в график. Однако климатические аномалии становятся проверкой на прочность для всей транспортной логистики региона. Несмотря на внедрение новых технологий, таких как спутниковая связь в поездах, базовая инфраструктура все еще уязвима перед капризами петербургской погоды.

"Износ ливневых сетей и их неспособность принимать двойные нормы осадков — это хроническая болезнь мегаполисов. Даже современное благоустройство не спасает, если магистральные коллекторы забиты или не рассчитаны на такие залповые сбросы воды", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Где узнать точное время задержки своего поезда?

Информацию о движении электричек Финляндского направления можно отслеживать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на стендах дежурных по вокзалу.

Вернут ли деньги за билет при опоздании?

Пассажиры имеют право на компенсацию, если опоздание пригородного поезда составило более часа, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств.

Когда в Ленобласти восстановят электроснабжение?

Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме; по регламенту, подачу ресурса должны возобновить в течение 24 часов после зафиксированного обрыва.

Какие улицы Петербурга считаются наиболее опасными при ливне?

Традиционно это низинные участки северных районов, а также зоны под мостами и путепроводами, где дренажные насосы работают с перегрузкой.

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