Хотите тишины в лесу? Вас всё равно видят: зачем в Прикамье установили 100 камер наблюдения

В Пермском крае расширили сеть видеонаблюдения для борьбы с лесными пожарами. В эксплуатацию ввели 15 новых камер системы «Лесохранитель», в результате чего общее число работающих устройств достигло 100.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Лесной пожар

Новое оборудование установили в удаленных районах Гайнского, Чердынского, Лысьвенского, Кочевского, Куединского, Чернушинского и Ординского округов. Отдельный акцент сделали на Пермском и Краснокамском округах — там камеры следят за участками, где высок риск возникновения торфяных пожаров.

Теперь система мониторинга охватывает 7,7 млн гектаров. Это 64% всего лесного фонда региона. В министерстве природных ресурсов края пояснили, что расширение сети поможет быстрее обнаруживать задымления и сократить площадь выгоревших лесов за счет оперативного реагирования.

Показатель Значение Всего камер в системе 100 шт. Площадь под наблюдением 7,7 млн га Доля лесного фонда Прикамья 64%

"Это позволит сокращать площади поврежденных лесов и быстрее реагировать на угрозы природной среды", — сообщили в краевом Минприроды.

Цифровой мониторинг в удаленных районах критически важен, так как позволяет обнаружить очаг возгорания до того, как он станет неуправляемым, минуя стадию долгого ожидания доклада с земли или облета территории авиацией.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова