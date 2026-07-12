Хотите тишины в лесу? Вас всё равно видят: зачем в Прикамье установили 100 камер наблюдения

В Пермском крае расширили сеть видеонаблюдения для борьбы с лесными пожарами. В эксплуатацию ввели 15 новых камер системы «Лесохранитель», в результате чего общее число работающих устройств достигло 100.
Новое оборудование установили в удаленных районах Гайнского, Чердынского, Лысьвенского, Кочевского, Куединского, Чернушинского и Ординского округов. Отдельный акцент сделали на Пермском и Краснокамском округах — там камеры следят за участками, где высок риск возникновения торфяных пожаров.
Теперь система мониторинга охватывает 7,7 млн гектаров. Это 64% всего лесного фонда региона. В министерстве природных ресурсов края пояснили, что расширение сети поможет быстрее обнаруживать задымления и сократить площадь выгоревших лесов за счет оперативного реагирования.
|Показатель
|Значение
|Всего камер в системе
|100 шт.
|Площадь под наблюдением
|7,7 млн га
|Доля лесного фонда Прикамья
|64%
"Это позволит сокращать площади поврежденных лесов и быстрее реагировать на угрозы природной среды", — сообщили в краевом Минприроды.
Цифровой мониторинг в удаленных районах критически важен, так как позволяет обнаружить очаг возгорания до того, как он станет неуправляемым, минуя стадию долгого ожидания доклада с земли или облета территории авиацией.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.