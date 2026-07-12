Больше не "в никуда": как жителям Приморья перестать оплачивать невыполненные работы ЖКХ

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Россия » Дальний Восток » Владивосток

С 1 сентября 2026 года в России изменится порядок управления многоквартирными домами. Минстрой вводит новые правила, которые ужесточают контроль за управляющими компаниями (УК) и меняют процедуру принятия решений в советах домов.

Строительство жилого комплекса
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство жилого комплекса

Приемка работ и борьба с фиктивным ремонтом

Новый регламент Минстроя вводит фиксированный срок приемки работ — 30 дней. За этот период жильцы должны либо подписать акты, либо подать мотивированный отказ. Такие сроки призваны остановить практику, когда деньги за ремонты списывали счетов, хотя фактически работы в подъездах или дворах не проводились.

Новые правила работы совета дома

Институт самоуправления станет более формальным. Чтобы избрать совет дома, каждый участник должен подписать протокол, принимая на себя юридическую ответственность. Теперь контроль за УК можно делегировать не одному председателю, а группе членов совета. Это позволит распределить задачи между соседями и снизить нагрузку на одного человека.

Требования к управляющим компаниям

Контроль за УК переходит под прямой надзор Государственной жилищной инспекции. Она станет единственным органом, выдающим лицензии, а срок оформления документов сократится до десяти дней.

К штату компаний предъявят конкретные требования. Чтобы управлять домом, УК обязана иметь:

  • Своих инженеров и бухгалтеров;
  • Собственную аварийную службу;
  • Оборудованный офис для приема жильцов;
  • Аттестованное руководство.

Ключевым критерием работы станет паспорт готовности дома к зиме. Если компания не получит этот документ, её лишат права управлять объектом.

Установка оборудования на фасады

Меняется порядок монтажа кондиционеров и антенн. Теперь для установки оборудования на фасад достаточно получить согласие простого большинства собственников (50% плюс один голос) на общем собрании. Раньше требовалось согласие всех жильцов.

При этом решение собрания будет иметь статус обязательного акта. Если большинство проголосует против установки, владелец техники должен будет демонтировать её за свой счет.

Изменение Как будет работать с 2026 года
Срок приемки работ 30 дней на подпись акта или отказ
Лицензирование УК Только через ГЖИ, срок выдачи до 10 дней
Монтаж на фасадах Решение большинства (50% + 1 голос)

Ответы на популярные вопросы

Что будет с УК, если дом не готов к зиме?

Компанию лишат права управления домом, так как паспорт готовности становится обязательным условием деятельности.

Нужно ли согласие всех соседей, чтобы поставить кондиционер?

Нет, теперь достаточно поддержки более половины собственников на общем собрании.

"Новые правила Минстроя вводят жесткий регламент приемки работ: жильцам дается фиксированный 30-дневный срок на подписание актов или подачу мотивированного отказа", — сообщает ИА DEITA. RU.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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