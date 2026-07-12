Успеть до 12:00: как теперь получить право заправиться в Новороссийске

Новороссийск перестраивает логистику заправки транспорта. С 14 июля привычная "живая" очередь на АЗС "Роснефть" по адресу: ул. Ленина, 143б, уходит в прошлое. С полуночи станция переходит на обслуживание через электронную систему.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Цифровой пропуск на АЗС

Городские власти стремятся минимизировать коллапс на дорогах, который часто провоцируют длинные вереницы машин к колонкам. Аналогичные проблемы с дефицитом бензина уже фиксировали в соседних курортных зонах, где логистические сбои приводили к непредсказуемым очередям. В Новороссийске решили использовать цифровой фильтр через чат-бот в MAX под названием "Электронная очередь на АЗС Новороссийск".

"Перевод процесса в онлайн-формат позволяет избежать хаоса на проезжей части. Когда поток машин упорядочен слотами, нагрузка на муниципальные сети и безопасность движения возрастают пропорционально", — подчеркнула эксперт Ольга Морозова.

Чтобы заехать на станцию, водителю нужно получить электронный талон. В нем фиксируется время визита и лимит горючего. Система привязывает каждый талон к номеру мобильного телефона и госномерам авто. Получить право на заправку можно лишь раз в сутки. Для активации нужно отсканировать QR-код на станции, обратиться к волонтёру или позвонить на линию 8 (8617) 64-64-05.

Жесткий регламент и внешние угрозы

Дисциплина — ключевой элемент новой системы. Опоздание влечет автоматическое аннулирование брони: слот сгорает, и водителю приходится ждать новой возможности. Запись на сутки вперед открывается ежедневно в 12:00 (начиная с 13 июля).

Параметр Изменение Способ записи Чат-бот, горячая линия или QR-код Периодичность Не чаще одного раза в 24 часа Точность Опоздание приводит к потере брони

"В условиях региональной нестабильности такие меры — это необходимость, а не прихоть. Ресурсная база должна распределяться адресно, особенно если есть серьезные перебои, охватывающие соседние субъекты", — разъяснил экономист Валерий Козлов.

График работы АЗС остается плавающим. Прямые поставки бензовозов сменяются вынужденными паузами из-за угроз беспилотников, при которых объект закрывается по протоколам безопасности. Горожанам настоятельно рекомендуют сверять статус станции в чат-боте перед выездом.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при сбое в работе чат-бота?

Используйте горячую линию по номеру 8 (8617) 64-64-05, либо обратитесь к волонтёру, дежурящему на подъезде к АЗС.

Можно ли занять очередь "на всякий случай" заранее?

Нет, бронь жестко привязана к государственному номеру авто и текущим суткам, обхитрить систему не удастся.

Что происходит, если АЗС закрылась по безопасности, а у меня бронь?

Статус станции обновится в приложении, бронирование будет либо перенесено, либо аннулировано для переоформления на свободный слот.

Почему запись доступна только с 12:00?

Это время выбрано для синхронизации с графиком подвоза топлива и формирования оперативного плана суточного распределения.

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