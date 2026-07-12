Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Миллионы не сдержали слёз: ведущая Первого канала раскрыла содержание прощального письма матери
Минус килограмм за сутки: как разгрузочный день влияет на ваше тело на самом деле
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Миллионы фанатов в ярости от выбора актёров: Нолан ответил на претензии к своей новой картине
Крымские отельеры оказались в ловушке: волна отказов запустила цепную реакцию безденежья
Малиновый пирог как у бабушки: рассыпчатое тесто и много ягод — просто и очень вкусно
Соседей заменит полиэтиленовый пакет: способ полива, который спасёт цветы во время отъезда хозяев
Небо обрушилось на Ленобласть: масштабный сбой в энергосистемах лишил комфорта целый регион

В Райчихинске устанавливают освещение и малые архитектурные формы в новой зоне отдыха

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Райчихинске обустраивают зону отдыха в центре города рядом с гимназией. Территорию выбрали сами горожане в ходе всероссийского голосования, теперь проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Ремонт тротуара в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт тротуара в парке

Подрядчик уже уложил тротуарную плитку. Сейчас рабочие красят лавочки и арт-объект, которые изготовили заранее. В ближайшее время установят опоры освещения и малые архитектурные формы.

На площадке появятся скамейки, качели и декоративные гирлянды. Центром притяжения станет световая конструкция с надписью "#Страну меняют люди".

Место выбрали прагматично: зона отдыха примыкает к гимназии, техникуму, музею, суду и гостинице. Это создаст удобный узел для прогулок студентов, семей с детьми и пенсионеров.

Параметр Данные
Город Райчихинск
Объекты благоустройства Плитка, освещение, качели, скамейки, световой арт-объект
Планы по Приамурю до 2026 года 20 общественных территорий

До 2026 года в Приамурье обновят 20 общественных пространств. Власти заявляют, что проектирование всех объектов привязывают к запросам местных жителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Пермский край
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Садоводство, цветоводство
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Последние материалы
В Райчихинске устанавливают освещение и малые архитектурные формы в новой зоне отдыха
Соседей заменит полиэтиленовый пакет: способ полива, который спасёт цветы во время отъезда хозяев
Небо обрушилось на Ленобласть: масштабный сбой в энергосистемах лишил комфорта целый регион
Кардиолог Валерий Климов: Почему ваш тонометр врет и как заставить его говорить правду
Худеть без мучительного подсчета калорий: австралийские ученые доказали преимущество одной схемы
Правительство Москвы построит две новые школы общей вместимостью 1775 мест в Пресненском районе
Белгородская область предупредила жителей о деятельности фейковых Telegram-каналов
Российские дирижабли меняют туристические сценарии: Индонезия уже наметила новый маршрут
Вода захлестнула всё вокруг: паводок в Якутии вынудил власти перебросить спецназ на вертолетах
В Храброво наступил авиационный коллапс: технический сбой в столице сорвал десятки запланированных рейсов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.