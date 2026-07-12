В Райчихинске устанавливают освещение и малые архитектурные формы в новой зоне отдыха

В Райчихинске обустраивают зону отдыха в центре города рядом с гимназией. Территорию выбрали сами горожане в ходе всероссийского голосования, теперь проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Подрядчик уже уложил тротуарную плитку. Сейчас рабочие красят лавочки и арт-объект, которые изготовили заранее. В ближайшее время установят опоры освещения и малые архитектурные формы.
На площадке появятся скамейки, качели и декоративные гирлянды. Центром притяжения станет световая конструкция с надписью "#Страну меняют люди".
Место выбрали прагматично: зона отдыха примыкает к гимназии, техникуму, музею, суду и гостинице. Это создаст удобный узел для прогулок студентов, семей с детьми и пенсионеров.
|Параметр
|Данные
|Город
|Райчихинск
|Объекты благоустройства
|Плитка, освещение, качели, скамейки, световой арт-объект
|Планы по Приамурю до 2026 года
|20 общественных территорий
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