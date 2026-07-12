Небо обрушилось на Ленобласть: масштабный сбой в энергосистемах лишил комфорта целый регион

Ливни и грозовой фронт нарушили график движения пригородных поездов Финляндского направления. Из-за погодных условий на станции Кирпичный Завод задерживаются восемь составов.

Фото: stroi.mos.ru by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Электричка

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, опоздания составляют не более 30 минут. Железнодорожники работают над сокращением времени задержек и восстановлением нормального ритма движения.

Актуальный график поездов можно отследить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте перевозчика или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Проблемы с электричеством в Ленобласти

Шторм, обрушившийся на Петербург и Ленинградскую область, привел к масштабным авариям на электросетях. Губернатор Андрей Дрозденко сообщил, что без света остались 42,5 тысячи жителей региона. К полудню 12 июля электричество вернули в дома 20 тысяч человек. Сам глава региона также столкнулся с последствиями стихии: удар молнии обесточил часть его дома.

Специалисты "Россетей Ленэнерго" восстанавливают подачу тока поэтапно: сначала чинят линии 110 кВ, затем распределительные сети и в конце — подключения к конкретным потребителям. В работах участвуют 253 сотрудника и 117 единиц спецтехники.

Показатель Значение Всего обесточенных жителей 42,5 тыс. человек Восстановлено энергоснабжения 20 тыс. человек Задействованный персонал 253 сотрудника Спецтехника в работе 117 единиц

Сообщить об отсутствии электричества можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.