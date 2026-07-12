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Правительство Москвы построит две новые школы общей вместимостью 1775 мест в Пресненском районе

Россия » Центр » Москва

В Пресненском районе построят две новые школы общей вместимостью 1775 мест. Объекты возведут в Большом Кондратьевском переулке и на улице Климашкина за счет городского бюджета. Сейчас архитекторы дорабатывают проекты зданий.

Урок географии в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Урок географии в классе

Суммарная площадь двух корпусов превысит 30 тысяч квадратных метров. По словам главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в зданиях сделают ставку на открытые пространства и обилие естественного света.

Архитектура и оснащение

Здания будут отличаться по дизайну и масштабу. Школу на улице Климашкина рассчитали на 675 учеников. Ее фасад облицуют металлом и стеклофибробетоном, а основным цветовым акцентом станет синий — он появится и в интерьере, и в подсветке входов.

Второй объект в Большом Кондратьевском переулке будет крупнее — на 1100 мест. Его внешний вид напоминает конструктор из-за сочетания блоков разной высоты и формы.

Вместимость675 мест1100 мест
Параметр Школа на ул. Климашкина Школа в Б. Кондратьевском пер.
Особенность дизайна Синие акценты, стеклофибробетон Формат «конструктора»

"В двух школах в Пресненском районе будут предусмотрены трансформируемые спортивные залы, медицинские блоки, многофункциональные многосветные пространства и медиатеки. Планируется оборудовать кабинеты кулинарии и домоводства, комбинированные мастерские по обработке металла и дерева, а также творческие мастерские для занятий по ИЗО и музыке", — сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Прилегающие территории приведут в порядок: высадят деревья и кустарники, уложат газоны и заасфальтируют дорожки. Для учеников подготовят площадки для игр и установят велостоянки.

Значение для района

Строительство новых образовательных корпусов в центре города влияет не только на количество мест, но и на логистику семей. Появление школ в Пресненском районе сократит время в дороге для многих учащихся, которые сейчас вынуждены ездить в другие части округа или соседние районы.

"Создание новых школ в плотной городской застройке центра — это всегда вызов для инфраструктуры. Важно, чтобы вместе с учебными корпусами прорабатывались маршруты подхода пешеходов и безопасность придомовых территорий. Наличие специализированных мастерских (металл, дерево, кулинария) переводит школу из режима простого обучения в формат полноценного центра развития компетенций, что особенно ценно для жителей Москвы", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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