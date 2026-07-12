Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские дирижабли меняют туристические сценарии: Индонезия уже наметила новый маршрут
Вода захлестнула всё вокруг: паводок в Якутии вынудил власти перебросить спецназ на вертолетах
В Храброво наступил авиационный коллапс: технический сбой в столице сорвал десятки запланированных рейсов
В Забайкалье доставили 19 тысяч тонн горючего для ликвидации дефицита на АЗС
Маленькая тайна идеальной кухни: как навсегда избавиться от липкого налета на верхних шкафах
Эпоха онлайн-кинотеатров даёт трещину: Netflix вернёт привычки кабельного телевидения
Инсар выиграл в большой гонке: благоустройство центра города привело к неожиданным результатам
Зимы в Нарьян-Маре больше не страшны: город закупил технику, которая изменит темпы уборки улиц
Густой кетчуп для зимних запасов: рецепт, который делает любое мясо в сто раз вкуснее

Белгородская область предупредила жителей о деятельности фейковых Telegram-каналов

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области предупреждают жителей о деятельности фейковых Telegram-каналов. Мошенники и агенты влияния создают ресурсы, которые маскируются под местные новости и официальные паблики, чтобы собирать данные о регионе и дестабилизировать обстановку.

WhatsApp и Telegram
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
WhatsApp и Telegram

Для обычного жителя Грайворонского округа или Белгорода такие ресурсы опасны тем, что через них распространяется недостоверная информация. Кроме того, авторы каналов используют их для сбора сведений, которые затем передаются иностранным государствам, что напрямую угрожает безопасности людей на местах.

В список ресурсов, которые следует игнорировать и на которые не рекомендуется подписываться, попали:

  • Белгородский осведомитель (создатель — иноагент);
  • Бедгород;
  • Мой Белгород;
  • Белгородская Народная республика (запрещена в РФ);
  • Грайворонский муниципальный округ (фейк);
  • Пепел • Белгород (создатель — иноагент);
  • Аполитика? (создатель — иноагент);
  • Типичный Белгород;
  • Русский Добровольческий Корпус (запрещен в РФ);
  • Легион "Свобода России" (запрещен в РФ);
  • Движение "Свобода России" (запрещен в РФ);
  • День опричника;
  • NEXTA Live (запрещена в РФ);
  • Белгород Сирена.

Чтобы получать достоверную информацию о жизни района, работе коммунальных служб и мерах безопасности, администрация рекомендует использовать только проверенные источники.

Актуальные данные можно найти в официальных аккаунтах главы администрации Грайворонского муниципального округа Дмитрия Панкова и в профилях самой администрации в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Прогнозы и статистика
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Популярное
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.

Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Последние материалы
Пассажиры в Троицко-Печорске остались ни с чем: затянувшийся спор о деньгах остановил все автобусы
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Груз в пятьсот тонн без шума: инженеры создали машину, которая перевернула подготовку пусков
Природа Сахалина повторяет худшее: события столетней давности вернулись и уничтожают хвою
Бетон вместо труб в Оренбурге: привело к полному параличу городских дорог в ливни
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Бумажный рай вместо лекарств: во Владимире выявили масштабные сбои в маркировке
Жить по расписанию в Джанкое: перебои с током оставили город без воды на большую часть суток
Это неправильный фарш: 3 ошибки, которые превратят котлеты в руины вашей кулинарной репутации
Мэрия Сочи прокомментировала ситуацию с перебоями в поставках топлива на городские заправки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.