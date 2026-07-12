Белгородская область предупредила жителей о деятельности фейковых Telegram-каналов

В Белгородской области предупреждают жителей о деятельности фейковых Telegram-каналов. Мошенники и агенты влияния создают ресурсы, которые маскируются под местные новости и официальные паблики, чтобы собирать данные о регионе и дестабилизировать обстановку.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use WhatsApp и Telegram

Для обычного жителя Грайворонского округа или Белгорода такие ресурсы опасны тем, что через них распространяется недостоверная информация. Кроме того, авторы каналов используют их для сбора сведений, которые затем передаются иностранным государствам, что напрямую угрожает безопасности людей на местах.

В список ресурсов, которые следует игнорировать и на которые не рекомендуется подписываться, попали:

Белгородский осведомитель (создатель — иноагент);

Бедгород;

Мой Белгород;

Белгородская Народная республика (запрещена в РФ);

Грайворонский муниципальный округ (фейк);

Пепел • Белгород (создатель — иноагент);

Аполитика? (создатель — иноагент);

Типичный Белгород;

Русский Добровольческий Корпус (запрещен в РФ);

Легион "Свобода России" (запрещен в РФ);

Движение "Свобода России" (запрещен в РФ);

День опричника;

NEXTA Live (запрещена в РФ);

Белгород Сирена.

Чтобы получать достоверную информацию о жизни района, работе коммунальных служб и мерах безопасности, администрация рекомендует использовать только проверенные источники.

Актуальные данные можно найти в официальных аккаунтах главы администрации Грайворонского муниципального округа Дмитрия Панкова и в профилях самой администрации в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.