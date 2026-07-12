В Белгородской области предупреждают жителей о деятельности фейковых Telegram-каналов. Мошенники и агенты влияния создают ресурсы, которые маскируются под местные новости и официальные паблики, чтобы собирать данные о регионе и дестабилизировать обстановку.
Для обычного жителя Грайворонского округа или Белгорода такие ресурсы опасны тем, что через них распространяется недостоверная информация. Кроме того, авторы каналов используют их для сбора сведений, которые затем передаются иностранным государствам, что напрямую угрожает безопасности людей на местах.
В список ресурсов, которые следует игнорировать и на которые не рекомендуется подписываться, попали:
Чтобы получать достоверную информацию о жизни района, работе коммунальных служб и мерах безопасности, администрация рекомендует использовать только проверенные источники.
Актуальные данные можно найти в официальных аккаунтах главы администрации Грайворонского муниципального округа Дмитрия Панкова и в профилях самой администрации в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.