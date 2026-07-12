Вода захлестнула всё вокруг: паводок в Якутии вынудил власти перебросить спецназ на вертолетах

В Верхоянском улусе Якутии из-за дождевого паводка на реке Яна в зону бедствия отправляют группу спасателей. Специалистов перебросят в село Суордах для оценки ситуации и помощи местным жителям.

Фото: MoneyTimes by Дмитрий Карпенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Село Туруново Канашского района Чувашия

Вертолет авиакомпании "Полярные авиалинии" должен вылететь из Батагая в 18:30 12 июля. Борт доставит бойцов Верхоянского ПСО вместе с моторной лодкой, которая потребуется для эвакуации людей из зоны затопления.

Процессом управляют Министерство по делам ГО и Служба спасения. На месте спасатели проверят уровень воды и решат, какие срочные меры нужны для безопасности людей.

"Вылет вертолета запланирован на 18:30 12 июля. Борт доставит группу спасателей, оснащенных моторной лодкой для проведения водных эвакуационных мероприятий", — сообщили в Службе спасения Якутии.

Для северных территорий Якутии, где логистика завязана на авиации и речном транспорте, такие вылеты — единственный способ быстро доставить технику в удаленные поселки. Когда река выходит из берегов, наземное сообщение часто становится невозможным, и моторная лодка становится главным инструментом спасения.