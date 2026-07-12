В калининградском аэропорту Храброво задерживаются 25 рейсов, еще четыре полностью отменили. Сбои в расписании произошли из-за ограничений в работе московских аэропортов.
По данным Росавиации, столичные хабы ввели временные лимиты на полеты. Причиной стали технические проблемы и необходимость провести профилактические работы на инфраструктуре.
Для пассажиров, которые планировали вылететь из Калининграда или прибыть в регион, это означает ожидание в терминале или необходимость менять билеты. Логистика региона сильно зависит от авиасообщения со столицей, поэтому любые сбои в Москве мгновенно отражаются на работе Храброво.
Представители авиакомпаний и местные власти сейчас пытаются перестроить график полетов, чтобы сократить время ожидания людей в аэропорту.
|Статус рейсов в Храброво
|Количество
|Задержаны
|25
|Отменены
|4
Большинство рейсов из области идут через столичные аэропорты. Если в Москве вводят ограничения на прием или вылет самолетов, борта не могут покинуть Храброво или приземлиться в нем по графику.
Нужно обратиться на стойки регистрации своей авиакомпании для переоформления билета на ближайший доступный рейс или возврата средств.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.