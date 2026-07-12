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В Храброво наступил авиационный коллапс: технический сбой в столице сорвал десятки запланированных рейсов

Россия » Северо-Запад » Калининград

В калининградском аэропорту Храброво задерживаются 25 рейсов, еще четыре полностью отменили. Сбои в расписании произошли из-за ограничений в работе московских аэропортов.

Khrabrovo
Фото: commons.wikimedia.org by Ctac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Khrabrovo

По данным Росавиации, столичные хабы ввели временные лимиты на полеты. Причиной стали технические проблемы и необходимость провести профилактические работы на инфраструктуре.

Для пассажиров, которые планировали вылететь из Калининграда или прибыть в регион, это означает ожидание в терминале или необходимость менять билеты. Логистика региона сильно зависит от авиасообщения со столицей, поэтому любые сбои в Москве мгновенно отражаются на работе Храброво.

Представители авиакомпаний и местные власти сейчас пытаются перестроить график полетов, чтобы сократить время ожидания людей в аэропорту.

Статус рейсов в Храброво Количество
Задержаны 25
Отменены 4

Ответы на популярные вопросы

Почему проблемы в Москве влияют на Калининград?

Большинство рейсов из области идут через столичные аэропорты. Если в Москве вводят ограничения на прием или вылет самолетов, борта не могут покинуть Храброво или приземлиться в нем по графику.

Что делать пассажирам отмененных рейсов?

Нужно обратиться на стойки регистрации своей авиакомпании для переоформления билета на ближайший доступный рейс или возврата средств.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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