В Забайкалье доставили 19 тысяч тонн горючего для ликвидации дефицита на АЗС

В Забайкалье удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива, но риск повторения кризиса сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в отчете по итогам недели.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Для ликвидации нехватки горючего в регион направили почти 19 тысяч тонн топлива по железной дороге. Этот объем покрывает около двух третей месячной потребности Забайкалья. Параллельно организовали подвоз топлива автомобилями из Иркутска и Красноярска.

Направление поставок Объем / Способ Железная дорога ~19 000 тонн Автомобильный транспорт Поставки из Иркутска и Красноярска

Очереди на заправках сократились после того, как АЗС перешли на расширенный график работы. Время обслуживания увеличили с нескольких часов до 12, а в некоторых точках заправки стали работать круглосуточно.

"Переломить ситуацию удалось, но говорить, что проблема полностью решена, пока рано", — отметил Александр Осипов.

Для защиты региона от подобных сбоев в будущем власти предложили создать сеть мини-НПЗ. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин; локальные заводы должны снизить зависимость территорий от внешних поставок в критических ситуациях.

Топливный штаб продолжает собираться ежедневно. Губернатор призвал жителей расходовать горючее благоразумно.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов