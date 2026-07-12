Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая тайна идеальной кухни: как навсегда избавиться от липкого налета на верхних шкафах
Эпоха онлайн-кинотеатров даёт трещину: Netflix вернёт привычки кабельного телевидения
Инсар выиграл в большой гонке: благоустройство центра города привело к неожиданным результатам
Зимы в Нарьян-Маре больше не страшны: город закупил технику, которая изменит темпы уборки улиц
Густой кетчуп для зимних запасов: рецепт, который делает любое мясо в сто раз вкуснее
Жители Черноземья увеличили объем кредитов по семейной ипотеке до 28 млрд рублей
Гуково: министр ЖКХ и глава СК РФ обсудили план модернизации водопровода и дефицит врачей
С карты мужа Леры Кудрявцевой списали 20 тысяч без его ведома: о чём телеведущая предупредила россиян
Санкт-Петербург: ряд городских улиц остаются подтопленными после мощных ливней 12 июля

В Забайкалье доставили 19 тысяч тонн горючего для ликвидации дефицита на АЗС

Россия » Сибирь » Чита

В Забайкалье удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива, но риск повторения кризиса сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в отчете по итогам недели.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Для ликвидации нехватки горючего в регион направили почти 19 тысяч тонн топлива по железной дороге. Этот объем покрывает около двух третей месячной потребности Забайкалья. Параллельно организовали подвоз топлива автомобилями из Иркутска и Красноярска.

Направление поставок Объем / Способ
Железная дорога ~19 000 тонн
Автомобильный транспорт Поставки из Иркутска и Красноярска

Очереди на заправках сократились после того, как АЗС перешли на расширенный график работы. Время обслуживания увеличили с нескольких часов до 12, а в некоторых точках заправки стали работать круглосуточно.

"Переломить ситуацию удалось, но говорить, что проблема полностью решена, пока рано", — отметил Александр Осипов.

Для защиты региона от подобных сбоев в будущем власти предложили создать сеть мини-НПЗ. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин; локальные заводы должны снизить зависимость территорий от внешних поставок в критических ситуациях.

Топливный штаб продолжает собираться ежедневно. Губернатор призвал жителей расходовать горючее благоразумно.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Пермский край
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Мир. Новости мира
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Популярное
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.

Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Последние материалы
Пассажиры в Троицко-Печорске остались ни с чем: затянувшийся спор о деньгах остановил все автобусы
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Груз в пятьсот тонн без шума: инженеры создали машину, которая перевернула подготовку пусков
Природа Сахалина повторяет худшее: события столетней давности вернулись и уничтожают хвою
Бетон вместо труб в Оренбурге: привело к полному параличу городских дорог в ливни
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Бумажный рай вместо лекарств: во Владимире выявили масштабные сбои в маркировке
Жить по расписанию в Джанкое: перебои с током оставили город без воды на большую часть суток
Это неправильный фарш: 3 ошибки, которые превратят котлеты в руины вашей кулинарной репутации
Мэрия Сочи прокомментировала ситуацию с перебоями в поставках топлива на городские заправки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.