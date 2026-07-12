В Забайкалье доставили 19 тысяч тонн горючего для ликвидации дефицита на АЗС

В Забайкалье удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива, но риск повторения кризиса сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в отчете по итогам недели.
Для ликвидации нехватки горючего в регион направили почти 19 тысяч тонн топлива по железной дороге. Этот объем покрывает около двух третей месячной потребности Забайкалья. Параллельно организовали подвоз топлива автомобилями из Иркутска и Красноярска.
|Направление поставок
|Объем / Способ
|Железная дорога
|~19 000 тонн
|Автомобильный транспорт
|Поставки из Иркутска и Красноярска
Очереди на заправках сократились после того, как АЗС перешли на расширенный график работы. Время обслуживания увеличили с нескольких часов до 12, а в некоторых точках заправки стали работать круглосуточно.
"Переломить ситуацию удалось, но говорить, что проблема полностью решена, пока рано", — отметил Александр Осипов.
Для защиты региона от подобных сбоев в будущем власти предложили создать сеть мини-НПЗ. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин; локальные заводы должны снизить зависимость территорий от внешних поставок в критических ситуациях.
Топливный штаб продолжает собираться ежедневно. Губернатор призвал жителей расходовать горючее благоразумно.
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