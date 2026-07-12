Глава Республики Мордовия Артем Здунов посетил Инсарский район. В ходе рабочей поездки он проверил объекты социальной инфраструктуры, оценил результаты благоустройства городского центра и обсудил с местными предпринимателями перспективы развития экономики района.
Первым пунктом программы стал детский оздоровительный лагерь им. В.Я. Антропова. Объект, построенный еще в 1986 году, прошел глубокую модернизацию. На создание современной инфраструктуры потратили почти 60 млн рублей, а бюджет Инсарского района выделил еще 24 млн рублей на благоустройство территории.
В лагере капитально отремонтировали медицинский блок и пищеблок на 140 мест. За лето здесь отдохнут 330 детей в три смены, включая программу «Орлята России» в августе.
"Дети – наше будущее и очень важно, чтобы к новому учебному году они вернулись в родные школы отдохнувшими и закаленными", — отметил Артем Здунов.
Также Глава региона проинспектировал детский сад «Золотой ключик». Здание на 125 мест капитально ремонтируют с декабря 2025 года. Общий объем инвестиций в объект составил 53,8 млн рублей. Работы выходят на финальную стадию.
Инсар стал победителем конкурса по созданию комфортной городской среды. Основной акцент сделали на центральной площади по улице Гагарина и рекреационной зоне «Сквер Побед». Проект охватил территорию площадью более 15 тысяч квадратных метров.
|Параметр
|Показатель
|Общая стоимость проекта
|Более 70 млн руб.
|Площадь благоустройства
|15 379 кв. м
|Элементы среды
|Скейт-площадка, сцена, арт-объект «Стрельцы», детские площадки, освещение
В 2025 году завершили капитальный ремонт Дома культуры Инсарского района. На работы направили более 88 млн рублей. В здании провели полную перепланировку, заменили крышу, коммуникации и фасад, установили дизельный генератор для энергобезопасности.
Внутри появились новые функциональные зоны: комната семейного досуга с игровой приставкой и оборудованием, а также зал хореографии с профессиональными станками и зеркалами. В зрительном зале обновили мебель, звук и свет. На прилегающей территории запустили бесплатный Wi-Fi.
Завершилась поездка встречей с предпринимателями района в местной администрации. О развитии агропромышленного сектора и работе предприятия «Нива» рассказал Александр Радаев. Дмитрий Филипчук (АО «Неон») и глава КФК Антон Баймаковский представили свои отчеты о хозяйственной деятельности и планы на ближайшее время.
Стороны обсудили конкретные задачи по социально-экономическому развитию района. Параллельно Артем Здунов провел встречи с жителями: все поступившие обращения зафиксированы и будут рассмотрены в установленные законом сроки.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.