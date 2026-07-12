Инсар выиграл в большой гонке: благоустройство центра города привело к неожиданным результатам

Глава Республики Мордовия Артем Здунов посетил Инсарский район. В ходе рабочей поездки он проверил объекты социальной инфраструктуры, оценил результаты благоустройства городского центра и обсудил с местными предпринимателями перспективы развития экономики района.

Фото: mos.ru by Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ детсад

Обновление детских лагерей и садов

Первым пунктом программы стал детский оздоровительный лагерь им. В.Я. Антропова. Объект, построенный еще в 1986 году, прошел глубокую модернизацию. На создание современной инфраструктуры потратили почти 60 млн рублей, а бюджет Инсарского района выделил еще 24 млн рублей на благоустройство территории.

В лагере капитально отремонтировали медицинский блок и пищеблок на 140 мест. За лето здесь отдохнут 330 детей в три смены, включая программу «Орлята России» в августе.

"Дети – наше будущее и очень важно, чтобы к новому учебному году они вернулись в родные школы отдохнувшими и закаленными", — отметил Артем Здунов.

Также Глава региона проинспектировал детский сад «Золотой ключик». Здание на 125 мест капитально ремонтируют с декабря 2025 года. Общий объем инвестиций в объект составил 53,8 млн рублей. Работы выходят на финальную стадию.

Благоустройство центра Инсара

Инсар стал победителем конкурса по созданию комфортной городской среды. Основной акцент сделали на центральной площади по улице Гагарина и рекреационной зоне «Сквер Побед». Проект охватил территорию площадью более 15 тысяч квадратных метров.

Параметр Показатель Общая стоимость проекта Более 70 млн руб. Площадь благоустройства 15 379 кв. м Элементы среды Скейт-площадка, сцена, арт-объект «Стрельцы», детские площадки, освещение

Реновация Дома культуры

В 2025 году завершили капитальный ремонт Дома культуры Инсарского района. На работы направили более 88 млн рублей. В здании провели полную перепланировку, заменили крышу, коммуникации и фасад, установили дизельный генератор для энергобезопасности.

Внутри появились новые функциональные зоны: комната семейного досуга с игровой приставкой и оборудованием, а также зал хореографии с профессиональными станками и зеркалами. В зрительном зале обновили мебель, звук и свет. На прилегающей территории запустили бесплатный Wi-Fi.

Диалог с бизнесом

Завершилась поездка встречей с предпринимателями района в местной администрации. О развитии агропромышленного сектора и работе предприятия «Нива» рассказал Александр Радаев. Дмитрий Филипчук (АО «Неон») и глава КФК Антон Баймаковский представили свои отчеты о хозяйственной деятельности и планы на ближайшее время.

Стороны обсудили конкретные задачи по социально-экономическому развитию района. Параллельно Артем Здунов провел встречи с жителями: все поступившие обращения зафиксированы и будут рассмотрены в установленные законом сроки.