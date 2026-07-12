Зимы в Нарьян-Маре больше не страшны: город закупил технику, которая изменит темпы уборки улиц

В Нарьян-Маре обновили парк дорожной техники: в город привезли коммунальную машину МК-02 на базе трактора "Беларус-1221.2". Спецмашина оснащена навесным оборудованием и будет работать на городских улицах.

Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ уборка снега

Новую технику осмотрел мэр Нарьян-Мара Олег Белак. Он пояснил, что коммунальный транспорт работает в режиме высокой нагрузки, особенно в зимний период, когда машины выходят на линии почти без перерывов.

"Мы осознаем, что закупка новой спецтехники напрямую сказывается на качестве и быстроте уборки городских территорий. Поэтому мы постоянно выделяем средства из муниципального бюджета на обновление техники, а также на приобретение дополнительного оборудования и запчастей", — отметил Олег Белак.

Покупка машины обошлась бюджету в 7 млн 494 тыс. рублей.

Параметр Данные Модель машины МК-02 (шасси "Беларус-1221.2") Стоимость 7 494 000 рублей Назначение Обслуживание городских дорог

Для жителей северного города обновление парка означает более оперативную расчистку дорог от снега и грязи, что критично для транспортной доступности в условиях НАО.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова