Зимы в Нарьян-Маре больше не страшны: город закупил технику, которая изменит темпы уборки улиц

В Нарьян-Маре обновили парк дорожной техники: в город привезли коммунальную машину МК-02 на базе трактора "Беларус-1221.2". Спецмашина оснащена навесным оборудованием и будет работать на городских улицах.
Новую технику осмотрел мэр Нарьян-Мара Олег Белак. Он пояснил, что коммунальный транспорт работает в режиме высокой нагрузки, особенно в зимний период, когда машины выходят на линии почти без перерывов.
"Мы осознаем, что закупка новой спецтехники напрямую сказывается на качестве и быстроте уборки городских территорий. Поэтому мы постоянно выделяем средства из муниципального бюджета на обновление техники, а также на приобретение дополнительного оборудования и запчастей", — отметил Олег Белак.
Покупка машины обошлась бюджету в 7 млн 494 тыс. рублей.
|Параметр
|Данные
|Модель машины
|МК-02 (шасси "Беларус-1221.2")
|Стоимость
|7 494 000 рублей
|Назначение
|Обслуживание городских дорог
Для жителей северного города обновление парка означает более оперативную расчистку дорог от снега и грязи, что критично для транспортной доступности в условиях НАО.
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