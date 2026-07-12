Жители Черноземья увеличили объем кредитов по семейной ипотеке до 28 млрд рублей

Жители Черноземья стали чаще использовать семейную ипотеку для покупки жилья. С начала года объем выданных кредитов по этой программе превысил 28 млрд рублей, что на 28% больше показателей прошлого года. Свою квартиру или дом приобрели 5,8 тысячи семей.
Наибольшая активность зафиксирована в январе: за один месяц 1,9 тысячи семей оформили займы на 9,3 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем в январе предыдущего года.
|Регион
|Объем кредитов (млрд руб.)
|Воронежская область
|10,7
|Белгородская область
|5,0
|Липецкая область
|3,3
Лидером по объему заимствований стала Воронежская область. В Белгородском регионе сумма кредитов выросла более чем в полтора раза, достигнув 5 млрд рублей. Третью строчку занимает Липецкая область.
"Семейная ипотека продолжает пользоваться спросом среди жителей Черноземья. На повышенный интерес повлияло ожидание смены условий программы с 1 июля 2026 года. Однако планы пересмотрели, и в ближайшем квартале условия не поменяются", — пояснила заместитель председателя Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Наталья Цыкал.
Нет, в ближайший квартал условия программы останутся прежними.
Больше всего кредитов оформили жители Воронежской области.
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