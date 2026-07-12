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Гуково: министр ЖКХ и глава СК РФ обсудили план модернизации водопровода и дефицит врачей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Гуково обсудили план спасения городского водопровода, нехватку врачей и проблему бродячих собак. На встречу с городским активом приехали руководитель следственного управления СК РФ по Ростовской области Аслан Хуаде и министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

61-летний хранитель колодца с морщинистым лицом
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
61-летний хранитель колодца с морщинистым лицом

Вода: новая ветка и борьба с потерями

Главным вопросом стало состояние водоснабжения. Министр ЖКХ Антонина Пшеничная сообщила, что город ждет строительство второй линии водовода и новой насосной станции. Трасса пройдет от Грачевского участка в сторону Красного Сулина.

"До конца года разработаем проектную документацию. Также обновим разводящие сети в городе: заменим трубы, задвижки и колодцы. Эти работы начнутся в ближайшее время", — сообщила Антонина Пшеничная.

Чтобы остановить утечки и сэкономить ресурс, в городе установят новые приборы учета. На ряде улиц появятся водонапорные колонки.

Мероприятие Ожидаемый результат
Строительство второй линии водовода и НС Исключение аварийных ситуаций на магистрали
Ремонт разводящих сетей Обновление труб, колодцев и задвижек
Установка приборов учета Выявление потерь и оптимизация расхода воды

Кадры в медицине и проблема собак

Отдельно затронули дефицит врачей в малых городах и селах. Аслан Хуаде отметил, что одних мер поддержки специалистов недостаточно — требуются изменения в законодательстве и дополнительное финансирование.

Острой темой стали агрессивные стаи собак. По данным следственного управления, проблема усугубляется тем, что владельцы просто выбрасывают питомцев на улицу.

"В Ростовской области работают 17 приютов, но этого мало, финансирование слабое. Нужно менять правовое регулирование: ввести учет животных и изменить налогообложение владельцев", — заявил Аслан Хуаде.

Ремонт единственного крытого спорткомплекса

В завершение визита Аслан Хуаде осмотрел Дворец спорта "Шахтёр". Здание 1983 года постройки сейчас проходит капитальный ремонт. Это единственный крытый спортивный объект в Гуково, где расположены два бассейна, залы для борьбы и тренажеров, а также площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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