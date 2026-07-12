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Санкт-Петербург: ряд городских улиц остаются подтопленными после мощных ливней 12 июля

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Ряд улиц Петербурга остаются подтопленными утром 12 июля после серии мощных гроз и сверхрасчетных ливней. Ситуация осложняется тем, что объем воды в городской канализации вдвое превысил норму.

Паводок
Фото: web.archive.org by Дмитрий Зуйков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паводок

Сотрудники Водоканала продолжают откачивать воду с Коломяжского проспекта, который накануне превратился в реку. Также вода застаивается на пересечениях проспекта Королева с Серебристым бульваром и улицей Маршала Новикова. Ранее привести дороги в порядок удалось на площади Сикорского, Комендантской площади, улице Уточкина, а также на проспектах Энгельса и Испытателей.

Циклон и уровень осадков

Причиной потопа стал циклон из двух вихрей. Ливни зафиксировали в 11 районах города, включая Центральный, Выборгский и Приморский. За сутки система водоотведения приняла более 4 млн кубометров стоков.

Район Количество осадков
Приморский 77 мм (при норме 83 мм за месяц)
Калининский 70,79 мм
Курортный 69,92 мм

Последствия для города и области

Стихия затронула и транспортную инфраструктуру. В аэропорту Пулково 12 самолетов ушли на запасные аэродромы, а в центре города подтопило выход со станции метро "Площадь Восстания".

Ветер привел к падению деревьев: в Пушкине город встал в пробках, а в Красном Селе на Безымянном озере ствол рухнул прямо на автомобиль с людьми.

В Ленинградской области энергетики восстанавливают электроснабжение. Без света остались жители нескольких населенных пунктов в Гатчинском, Кингисеппском, Лужском и Ломоносовском районах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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