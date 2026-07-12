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Пассажиры в Троицко-Печорске остались ни с чем: затянувшийся спор о деньгах остановил все автобусы

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Троицко-Печорске с 1 июля прекратили работу городских автобусов. Перевозчик МБУ "Ресурс" отказался выходить на линию из-за долгов администрации поселения.

Автобус 272 на рассвете
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Автобус 272 на рассвете

Проблема коснулась жителей поселка, для которых городской транспорт остается основным способом передвижения. Чтобы восстановить сообщение, министр тарифного регулирования Анна Тюрнина провела в районе совещание. По итогам встречи администрация поселения и перевозчик договорились о гарантиях погашения задолженности.

Сейчас министерство транспорта Республики Коми изучает возможность выделить республиканскую поддержку, чтобы автобусы вернулись в рейс. Детали транспортного обслуживания обсудят во время визита в район министра транспорта региона Николая Соколова.

Хроника сбоев в перевозках

Для Троицко-Печорска ситуация с исчезновением автобусов стала системной. За последний год сообщение прерывалось несколько раз из-за организационных и финансовых ошибок местных властей.

Дата Причина остановки транспорта
Декабрь 2025 г. Отсутствие договоренности о компенсации расходов перевозчика
Январь 2026 г. Отсутствие заключенного договора между администрацией и перевозчиком
Июль 2026 г. Задолженность поселения перед МБУ "Ресурс"

Повторяющиеся сбои привели к тому, что депутаты совета Троицко-Печорского района предложили сменить уровень управления. В январе они обратились к главе муниципалитета Ефиму Грибову с предложением передать полномочия по организации перевозок с поселенческого на районный уровень. Это должно избавить жителей от регулярного транспортного коллапса.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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