В Троицко-Печорске с 1 июля прекратили работу городских автобусов. Перевозчик МБУ "Ресурс" отказался выходить на линию из-за долгов администрации поселения.
Проблема коснулась жителей поселка, для которых городской транспорт остается основным способом передвижения. Чтобы восстановить сообщение, министр тарифного регулирования Анна Тюрнина провела в районе совещание. По итогам встречи администрация поселения и перевозчик договорились о гарантиях погашения задолженности.
Сейчас министерство транспорта Республики Коми изучает возможность выделить республиканскую поддержку, чтобы автобусы вернулись в рейс. Детали транспортного обслуживания обсудят во время визита в район министра транспорта региона Николая Соколова.
Для Троицко-Печорска ситуация с исчезновением автобусов стала системной. За последний год сообщение прерывалось несколько раз из-за организационных и финансовых ошибок местных властей.
|Дата
|Причина остановки транспорта
|Декабрь 2025 г.
|Отсутствие договоренности о компенсации расходов перевозчика
|Январь 2026 г.
|Отсутствие заключенного договора между администрацией и перевозчиком
|Июль 2026 г.
|Задолженность поселения перед МБУ "Ресурс"
Повторяющиеся сбои привели к тому, что депутаты совета Троицко-Печорского района предложили сменить уровень управления. В январе они обратились к главе муниципалитета Ефиму Грибову с предложением передать полномочия по организации перевозок с поселенческого на районный уровень. Это должно избавить жителей от регулярного транспортного коллапса.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.