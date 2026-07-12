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Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов

Россия » Юг » Симферополь

Отдыхающих на западном побережье Крыма предупреждают об опасности "рипов" — сильных обратных течений, которые могут быстро унести человека в открытое море.

Мощное морское течение
Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мощное морское течение

Рип выглядит как узкий коридор воды шириной 10-15 метров, направленный от берега. Главный признак опасного участка — полоса белой пены, уходящая вглубь моря. Попав в такой поток, пловец сталкивается с мощной нагонной волной, которая буквально "наваливается пластом", и сопротивляться ей физически невозможно.

"Рипы, или так называемые обратные течения, их опасность заключается в том, что это нагонная волна, которая пребывает на сушу, она наваливается пластом. Человек попав в него не может с ним справиться. Здесь есть два пути решения вопроса — плыть к берегу, либо расслабиться и подождать когда это течение рассеется", — пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.

Как выжить в обратном течении

Если вас начало уносить от берега, бесполезно пытаться плыть прямо против потока — силы человека окажутся меньше силы воды. Специалисты рекомендуют два варианта действий:

  • Плыть параллельно берегу, чтобы выйти из узкого коридора течения в спокойную зону.
  • Расслабиться и ждать, пока поток ослабнет и перестанет тянуть в море.
Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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