Груз в пятьсот тонн без шума: инженеры создали машину, которая перевернула подготовку пусков

Пермская инжиниринговая компания "Механика" разработала и создала электрический тягач для транспортировки космических ракет. Машина создана по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara Космодром Байконур

Техника предназначена для работы на космодроме "Байконур", где она будет доставлять ракеты на стартовую площадку комплекса "Байтерек". Главное преимущество электротяги — отсутствие выхлопных газов и шума в зоне подготовки к пуску, что критически важно для безопасности и чистоты окружающей среды.

Конструкторы оснастили тягач мощным аккумулятором, который позволяет перемещать объекты массой до 500 тонн. В отличие от традиционных дизельных машин, электрический привод позволяет начать движение мгновенно, без прогрева двигателя, а плавное регулирование обеспечивает высокоточное позиционирование ракеты на площадке.

Характеристика Показатель Грузоподъемность 500 тонн Тип привода Электрический Экологический след Нулевой уровень выбросов

Машина уже подтвердила свою надежность на практике. Тягач доставил ракету-носитель "Союз-5" от монтажно-испытательного корпуса к стартовому столу. После этого ракета успешно стартовала с космодрома.

"Тягач предназначен для доставки космических ракет на стартовую площадку комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур"", — сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов