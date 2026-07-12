Пермская инжиниринговая компания "Механика" разработала и создала электрический тягач для транспортировки космических ракет. Машина создана по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос".
Техника предназначена для работы на космодроме "Байконур", где она будет доставлять ракеты на стартовую площадку комплекса "Байтерек". Главное преимущество электротяги — отсутствие выхлопных газов и шума в зоне подготовки к пуску, что критически важно для безопасности и чистоты окружающей среды.
Конструкторы оснастили тягач мощным аккумулятором, который позволяет перемещать объекты массой до 500 тонн. В отличие от традиционных дизельных машин, электрический привод позволяет начать движение мгновенно, без прогрева двигателя, а плавное регулирование обеспечивает высокоточное позиционирование ракеты на площадке.
|Характеристика
|Показатель
|Грузоподъемность
|500 тонн
|Тип привода
|Электрический
|Экологический след
|Нулевой уровень выбросов
Машина уже подтвердила свою надежность на практике. Тягач доставил ракету-носитель "Союз-5" от монтажно-испытательного корпуса к стартовому столу. После этого ракета успешно стартовала с космодрома.
"Тягач предназначен для доставки космических ракет на стартовую площадку комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур"", — сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.