Природа Сахалина повторяет худшее: события столетней давности вернулись и уничтожают хвою

Леса в Корсаковском и Анивском районах Сахалина атакует сибирский шелкопряд. Гусеницы облепили ели, лиственницы и тисы, которые занесены в Красную книгу. Местные жители сообщают, что под деревьями уже лежат слои экскрементов вредителей, а число погибших хвойных заметно растет.
"В корсаковском лесу нашествие сибирского шелкопряда. Практически все ели, тисы, лиственницы облеплены гусеницами, на земле лежат их экскременты, много мертвых деревьев", — рассказала жительница острова Кристина.
Ситуация осложняется тем, что сибирский шелкопряд лишает деревья хвои, блокируя фотосинтез. В результате лес высыхает и погибает за один-два года. Особенно критично положение тиса: редкий вид и так находится под угрозой, и массовая гибель деревьев может стать невосполнимой потерей для региона.
Для Сахалина этот сценарий не нов. В начале XX века нашествие гусениц уничтожило сотни гектаров хвои, что вынудило тогдашнюю японскую администрацию провести массовые вырубки пораженных лесов. Сейчас вредитель может так же быстро переместиться на соседние участки.
|Зона поражения
|Текущие меры
|Корсаковский район
|Мониторинг, дистанционное зондирование, наземное обследование в июле
|Анивский район
|Фиксация очагов вредителя, рассмотрение применения биопестицидов
Агентство лесного и охотничьего хозяйства обсуждает использование биопестицидов. Основная сложность заключается в ограничениях: нельзя применять химию вблизи населенных пунктов и в нерестоохранных зонах. Лесопатологи сейчас следят за ситуацией с помощью спутников и авиации, а в июле выйдут на наземные обследования.
Россельхознадзор рекомендует частным владельцам растений в зонах риска использовать биоинсектицид "Лепидоцид" для защиты своих насаждений.
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