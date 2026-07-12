Природа Сахалина повторяет худшее: события столетней давности вернулись и уничтожают хвою

Леса в Корсаковском и Анивском районах Сахалина атакует сибирский шелкопряд. Гусеницы облепили ели, лиственницы и тисы, которые занесены в Красную книгу. Местные жители сообщают, что под деревьями уже лежат слои экскрементов вредителей, а число погибших хвойных заметно растет.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilia Ustyantsev from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ шелкопряд (самец)

"В корсаковском лесу нашествие сибирского шелкопряда. Практически все ели, тисы, лиственницы облеплены гусеницами, на земле лежат их экскременты, много мертвых деревьев", — рассказала жительница острова Кристина.

Ситуация осложняется тем, что сибирский шелкопряд лишает деревья хвои, блокируя фотосинтез. В результате лес высыхает и погибает за один-два года. Особенно критично положение тиса: редкий вид и так находится под угрозой, и массовая гибель деревьев может стать невосполнимой потерей для региона.

Исторический риск и текущая обстановка

Для Сахалина этот сценарий не нов. В начале XX века нашествие гусениц уничтожило сотни гектаров хвои, что вынудило тогдашнюю японскую администрацию провести массовые вырубки пораженных лесов. Сейчас вредитель может так же быстро переместиться на соседние участки.

Зона поражения Текущие меры Корсаковский район Мониторинг, дистанционное зондирование, наземное обследование в июле Анивский район Фиксация очагов вредителя, рассмотрение применения биопестицидов

Как борются с вредителем

Агентство лесного и охотничьего хозяйства обсуждает использование биопестицидов. Основная сложность заключается в ограничениях: нельзя применять химию вблизи населенных пунктов и в нерестоохранных зонах. Лесопатологи сейчас следят за ситуацией с помощью спутников и авиации, а в июле выйдут на наземные обследования.

Россельхознадзор рекомендует частным владельцам растений в зонах риска использовать биоинсектицид "Лепидоцид" для защиты своих насаждений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов