Бетон вместо труб в Оренбурге: привело к полному параличу городских дорог в ливни

Администрация Оренбурга объявит торги на комплексное обследование городской ливневой канализации осенью 2026 года. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов. Цель работ — составить актуальную карту сетей и определить участки, которые требуют срочного ремонта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ливневый сток во время дождя

Проблема подтоплений улиц в областном центре носит системный характер. По словам мэра, данные о состоянии труб, проложенных десятилетия назад, практически отсутствуют. Частичные проверки показали: часть коллекторов забита грязью, некоторые превратились в бетон, а часть вовсе не работает.

"Обследование ливневок показало, что промыв помог не везде. Где-то несмываемая грязь, где-то уже, буквально, бетон. Обследовать некоторые ливневки в текущем формате невозможно, документации на них нет", — пояснил Альберт Юмадилов.

План модернизации и сложности

После завершения диагностики город разработает программу модернизации. Специалисты выявят критические точки, рассчитают бюджет и сформируют график реконструкции. Без полной ревизии системы городские службы не смогут остановить затопление дорог во время сильных дождей.

Процесс обещает быть долгим и затратным. По некоторым участкам доступ к трубам возможен только через вскрытие асфальтового покрытия. В мэрии признают, что стоимость как обследования, так и последующего ремонта будет высокой.

"Осенью мы объявим торги на обследование всей ливневой канализации города. Нам необходимо понять, что у нас вообще есть, в каком состоянии находятся сети и какие участки требуют первоочередного ремонта", — подчеркнул глава Оренбурга.

Последствия износа сетей

Критическое состояние ливневок приводит к регулярным коллапсам транспортной сети. В начале лета сильный ливень затопил центр Оренбурга, а также улицы Чкалова и Туркестанской, где автомобили буквально плыли по воде.

Ранее в администрации города отмечали, что прочистка водостоков помогает лишь там, где канализация физически существует. В районах, где системы нет, ее установка возможна только в ходе капитального ремонта или полной реконструкции улиц. При этом новые дороги в городе обязательно оснащают ливневыми системами.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова