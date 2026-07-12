Прокуратура Владимира проверила работу более 50 аптек, стоматологий и больниц города. Надзорное ведомство выявило системные ошибки в учете медикаментов: в цифровой системе мониторинга числились тысячи лекарств, которых на складах уже нет.
Речь идет о системе ФГИС МДЛП ("Честный знак"). Она отслеживает путь каждой упаковки от завода до пациента. Если препарат продан или списан из-за срока годности, данные в системе должны обновиться мгновенно. Однако в 41 организации из проверенных этот порядок нарушили.
"Несвоевременное внесение информации в ФГИС МДЛП влечет формирование недостоверных сведений об объемах лекарств, искажает оценку потребности населения в препаратах, препятствует надлежащему планированию закупок медикаментов", — пояснили в прокуратуре.
Для обычного пациента или врача такая "бумажная" путаница означает риск дефицита. Когда чиновники смотрят в компьютер, они видят остатки лекарств, которых физически нет в аптечке. В итоге закупка новых партий может запоздать, так как по документам склады забиты.
После вмешательства прокуроров из системы исключили более 1200 препаратов, которые фактически отсутствовали в учреждениях. Руководители больниц получили официальные представления, а виновные сотрудники — административные дела по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ за нарушение правил маркировки.
Эта ситуация накладывается на общие сложности с обеспечением лекарствами во Владимирской области. Ранее в регионе фиксировали серьезные расхождения в учете льготных препаратов. Например, региональный минздрав заявлял об отсутствии отсроченных рецептов, хотя в реальности их оказалось свыше 16 тысяч.
|Проблема
|Суть и последствия
|Ошибки в ФГИС МДЛП
|Приписки в системе мешают точно планировать закупки новых партий.
|Просроченные лекарства
|На область приходится каждая шестая просроченная упаковка для льготников в РФ.
|Избыточные закупки
|Препараты для сердца закупили на три года вперед, что грозит их массовым списанием.
Такое сочетание факторов — закупки впрок, игнорирование сроков годности и ошибки в цифровом учете — создает ситуацию, когда деньги тратятся, а реальный доступ пациентов к нужным лекарствам остается затрудненным.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.