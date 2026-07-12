Бумажный рай вместо лекарств: во Владимире выявили масштабные сбои в маркировке

Прокуратура Владимира проверила работу более 50 аптек, стоматологий и больниц города. Надзорное ведомство выявило системные ошибки в учете медикаментов: в цифровой системе мониторинга числились тысячи лекарств, которых на складах уже нет.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке

Речь идет о системе ФГИС МДЛП ("Честный знак"). Она отслеживает путь каждой упаковки от завода до пациента. Если препарат продан или списан из-за срока годности, данные в системе должны обновиться мгновенно. Однако в 41 организации из проверенных этот порядок нарушили.

"Несвоевременное внесение информации в ФГИС МДЛП влечет формирование недостоверных сведений об объемах лекарств, искажает оценку потребности населения в препаратах, препятствует надлежащему планированию закупок медикаментов", — пояснили в прокуратуре.

Для обычного пациента или врача такая "бумажная" путаница означает риск дефицита. Когда чиновники смотрят в компьютер, они видят остатки лекарств, которых физически нет в аптечке. В итоге закупка новых партий может запоздать, так как по документам склады забиты.

После вмешательства прокуроров из системы исключили более 1200 препаратов, которые фактически отсутствовали в учреждениях. Руководители больниц получили официальные представления, а виновные сотрудники — административные дела по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ за нарушение правил маркировки.

Проблемы с лекарствами в регионе

Эта ситуация накладывается на общие сложности с обеспечением лекарствами во Владимирской области. Ранее в регионе фиксировали серьезные расхождения в учете льготных препаратов. Например, региональный минздрав заявлял об отсутствии отсроченных рецептов, хотя в реальности их оказалось свыше 16 тысяч.

Проблема Суть и последствия Ошибки в ФГИС МДЛП Приписки в системе мешают точно планировать закупки новых партий. Просроченные лекарства На область приходится каждая шестая просроченная упаковка для льготников в РФ. Избыточные закупки Препараты для сердца закупили на три года вперед, что грозит их массовым списанием.

Такое сочетание факторов — закупки впрок, игнорирование сроков годности и ошибки в цифровом учете — создает ситуацию, когда деньги тратятся, а реальный доступ пациентов к нужным лекарствам остается затрудненным.