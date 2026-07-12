Жители Джанкоя остаются без воды большую часть суток. С 12 июля в городе ввели временный график подачи ресурса из-за перебоев с электричеством в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
Теперь воду в кранах будет только дважды в день: утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00. В остальное время водопровод будет отключен.
|Период подачи воды
|Часы работы
|Утренний блок
|06:00 — 09:00
|Вечерний блок
|18:00 — 21:00
В "Воде Крыма" просят горожан заранее наполнять емкости и экономно расходовать воду в доступные часы. В компании предупредили: если на сетях произойдет авария, график может измениться.
Специалисты работают над тем, чтобы восстановить стабильное электроснабжение насосных станций и вернуть привычный режим подачи воды.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.