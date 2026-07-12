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Жить по расписанию в Джанкое: перебои с током оставили город без воды на большую часть суток

Россия » Юг » Симферополь

Жители Джанкоя остаются без воды большую часть суток. С 12 июля в городе ввели временный график подачи ресурса из-за перебоев с электричеством в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".

Джанкой
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Джанкой

Теперь воду в кранах будет только дважды в день: утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00. В остальное время водопровод будет отключен.

Период подачи воды Часы работы
Утренний блок 06:00 — 09:00
Вечерний блок 18:00 — 21:00

В "Воде Крыма" просят горожан заранее наполнять емкости и экономно расходовать воду в доступные часы. В компании предупредили: если на сетях произойдет авария, график может измениться.

Специалисты работают над тем, чтобы восстановить стабильное электроснабжение насосных станций и вернуть привычный режим подачи воды.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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