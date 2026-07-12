Токсины на прилавках Камчатки стали реальностью: масштаб последствий для потребителей пугает

В партиях мороженой наваги, трески и желтопёрой камбалы обнаружили опасную концентрацию мышьяка. Об этом сообщили специалисты лаборатории после проверки образцов рыбы на соответствие санитарным нормам.

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Анализы показали, что все три вида рыбы не прошли контроль по безопасности. Содержание токсичного элемента в каждом образце превысило допустимый порог.

Вид рыбы Содержание мышьяка (мг/кг) Норма (мг/кг) Желтопёрая камбала 16,6 до 5,0 Навага 15,4 до 5,0 Треска 13,7 до 5,0

"Превышение уровня мышьяка в рыбе свидетельствует о несоответствии продукции установленным требованиям безопасности. Мышьяк относится к токсичным элементам, его избыточное количество нежелательно для потребителя", — пояснили в лаборатории.

Для жителей прибрежных территорий, где морепродукты составляют основу рациона, такие находки означают риск попадания токсинов в организм. Превышение нормы в три раза — это сигнал о серьезном загрязнении сырья или нарушении условий его добычи и хранения.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов