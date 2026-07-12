Токсины на прилавках Камчатки стали реальностью: масштаб последствий для потребителей пугает

В партиях мороженой наваги, трески и желтопёрой камбалы обнаружили опасную концентрацию мышьяка. Об этом сообщили специалисты лаборатории после проверки образцов рыбы на соответствие санитарным нормам.
Анализы показали, что все три вида рыбы не прошли контроль по безопасности. Содержание токсичного элемента в каждом образце превысило допустимый порог.
|Вид рыбы
|Содержание мышьяка (мг/кг)
|Норма (мг/кг)
|Желтопёрая камбала
|16,6
|до 5,0
|Навага
|15,4
|до 5,0
|Треска
|13,7
|до 5,0
"Превышение уровня мышьяка в рыбе свидетельствует о несоответствии продукции установленным требованиям безопасности. Мышьяк относится к токсичным элементам, его избыточное количество нежелательно для потребителя", — пояснили в лаборатории.
Для жителей прибрежных территорий, где морепродукты составляют основу рациона, такие находки означают риск попадания токсинов в организм. Превышение нормы в три раза — это сигнал о серьезном загрязнении сырья или нарушении условий его добычи и хранения.
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