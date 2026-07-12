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Жить в гараже с младенцем рядом: Сахалинская область столкнулась с крахом жилищных прав

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Семья жителей Сахалинской области осталась без крыши над головой после того, как их дом на улице Путинной признали аварийным. Здание 1958 года постройки полностью разрушено, но жилье взамен людям так и не предоставили.

Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медсестра проверяет новорожденного в больничной люльке

Сейчас ситуация выглядит так: женщина с новорожденным ребенком живет у пожилой родственницы, а ее дядя вынужден проводить ночи в гараже. Обращения в местные инстанции не помогли, поэтому дело дошло до федерального уровня.

Проверкой занимается следственное управление СК России по Сахалинской области. Руководитель регионального управления Андрей Исаев теперь должен отчитаться перед главой Следственного комитета о том, почему семья осталась на улице и что делают для возврата их жилищных прав.

Контроль за исполнением этого поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Статус жилья и текущее положение семьи

Дом на улице Путинной износился настолько, что в 2022 году его официально признали аварийным. С тех пор здание окончательно развалилось. Однако механизмы переселения в новое жилье для этой семьи не сработали.

Объект/Лицо Состояние/Статус
Дом на ул. Путинной Построен в 1958 г., признан аварийным в 2022 г., разрушен
Женщина с ребенком Живут у родственницы
Дядя Проживает в гараже

Реакция Следственного комитета

Ситуация перешла из разряда бытовых проблем в плоскость процессуальной проверки. Поскольку местные власти проигнорировали просьбы людей, вмешался СК России.

Теперь региональному руководству СК по Сахалинской области предстоит доказать, что права граждан будут восстановлены в ближайшее время. Факт того, что дело контролирует Москва, говорит о серьезности претензий к местным исполнителям.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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