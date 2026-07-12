Семья жителей Сахалинской области осталась без крыши над головой после того, как их дом на улице Путинной признали аварийным. Здание 1958 года постройки полностью разрушено, но жилье взамен людям так и не предоставили.
Сейчас ситуация выглядит так: женщина с новорожденным ребенком живет у пожилой родственницы, а ее дядя вынужден проводить ночи в гараже. Обращения в местные инстанции не помогли, поэтому дело дошло до федерального уровня.
Проверкой занимается следственное управление СК России по Сахалинской области. Руководитель регионального управления Андрей Исаев теперь должен отчитаться перед главой Следственного комитета о том, почему семья осталась на улице и что делают для возврата их жилищных прав.
Контроль за исполнением этого поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.
Дом на улице Путинной износился настолько, что в 2022 году его официально признали аварийным. С тех пор здание окончательно развалилось. Однако механизмы переселения в новое жилье для этой семьи не сработали.
|Объект/Лицо
|Состояние/Статус
|Дом на ул. Путинной
|Построен в 1958 г., признан аварийным в 2022 г., разрушен
|Женщина с ребенком
|Живут у родственницы
|Дядя
|Проживает в гараже
Ситуация перешла из разряда бытовых проблем в плоскость процессуальной проверки. Поскольку местные власти проигнорировали просьбы людей, вмешался СК России.
Теперь региональному руководству СК по Сахалинской области предстоит доказать, что права граждан будут восстановлены в ближайшее время. Факт того, что дело контролирует Москва, говорит о серьезности претензий к местным исполнителям.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.