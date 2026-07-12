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Пробки станут историей: новый маршрут в Седанке заставит водителей покинуть Снеговую Падь

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Дорогу от улицы Выселковой до объездной Де-Фриз — Седанка — Патрокл приведут в порядок за 102,9 миллиона рублей. Победителем госзакупки стал индивидуальный предприниматель Марлен Акопян. В ходе торгов он снизил начальную стоимость контракта почти на 21 миллион рублей.

Укладка асфальта на дорогу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Укладка асфальта на дорогу

Сейчас участок длиной 2,5 километра представляет собой грунтовую дорогу. Проехать по ней могут только внедорожники и грузовики. После ремонта появится полноценный альтернативный маршрут с Выселковой на Патрокл, что позволит разгрузить Снеговую Падь — сейчас это единственная транспортная артерия района.

Параметр Детали проекта
Стоимость работ 102,9 млн рублей
Протяженность ~ 2,5 км
Срок реализации Июль — 15 ноября

Что сделают на дороге

Работы разделят на четыре этапа. Сначала строители уберут скопившийся за годы мусор, подготовят откосы и уложат асфальт. Затем восстановят инженерные сети, установят дорожные ограждения, знаки и нанесут разметку.

Подрядчик Марлен Акопян ведет деятельность с 2022 года. Помимо дорожного строительства, он занимается грузоперевозками и логистикой. В его практике зафиксированы судебные споры из-за ненадлежащего исполнения обязательств на суммы 23 и 460 тысяч рублей.

"Реализация проекта откроет альтернативный маршрут с Выселковой на Патрокл, что поможет разгрузить Снеговую Падь", — сообщается в документации к проекту.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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