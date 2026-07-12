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Туристов на Камчатке ждет сюрприз: привычный путь к Вачкажецу заблокируют на целую неделю

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Проезд к памятнику природы "Горный массив Вачкажец" на Камчатке временно закроют с 20 по 27 июля. Ограничения затронут участок в охранной зоне магистрального газопровода.

Горный массив Вачкажец- хребет
Фото: commons.wikimedia.org by CHERNYSHKOV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горный массив Вачкажец- хребет

Дорогу перекроют на отрезке с 306-го по 311-й километр. Речь идет о маршруте, который начинается от 72-го километра федеральной трассы. Въезд будет закрыт с 8:00 утра 20 июля и откроется в 18:00 27 июля. Причина — плановый ремонт газопровода "УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ — АГРС г. Петропавловска-Камчатского".

"Рекомендуем заблаговременно оповестить туристов об изменении условий проезда и внести корректировки в экскурсионные программы", — сообщили в министерстве туризма Камчатского края.

Добраться до Вачкажеца в эти дни можно через поля со стороны поселка Сокоч. Этот путь станет единственной альтернативой для тех, кто планирует посетить массив.

Параметр Детали
Сроки закрытия 20 июля (08:00) — 27 июля (18:00)
Участок 306-311 км (от 72-го км федеральной дороги)
Объезд Через поля со стороны пос. Сокоч
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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