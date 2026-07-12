Проезд к памятнику природы "Горный массив Вачкажец" на Камчатке временно закроют с 20 по 27 июля. Ограничения затронут участок в охранной зоне магистрального газопровода.
Дорогу перекроют на отрезке с 306-го по 311-й километр. Речь идет о маршруте, который начинается от 72-го километра федеральной трассы. Въезд будет закрыт с 8:00 утра 20 июля и откроется в 18:00 27 июля. Причина — плановый ремонт газопровода "УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ — АГРС г. Петропавловска-Камчатского".
"Рекомендуем заблаговременно оповестить туристов об изменении условий проезда и внести корректировки в экскурсионные программы", — сообщили в министерстве туризма Камчатского края.
Добраться до Вачкажеца в эти дни можно через поля со стороны поселка Сокоч. Этот путь станет единственной альтернативой для тех, кто планирует посетить массив.
|Параметр
|Детали
|Сроки закрытия
|20 июля (08:00) — 27 июля (18:00)
|Участок
|306-311 км (от 72-го км федеральной дороги)
|Объезд
|Через поля со стороны пос. Сокоч
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.