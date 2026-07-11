Бюджет Брянской области: доходы от налогов и неналоговых поступлений составили 65,14 млрд рублей

Бюджет Брянской области за 2025 год пополнили на 101,98 млрд рублей. Основной вклад в эту сумму внесли работающие жители региона: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) принес казне 24,33 млрд рублей. Такие данные опубликованы в отчете об исполнении бюджета от 8 июля.
Всего налоговые и неналоговые поступления составили 65,14 млрд рублей. Помимо НДФЛ, значительные средства поступили от бизнеса и налогов на имущество. Оставшаяся часть доходов сформировалась за счет безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы.
|Источник дохода
|Сумма, млрд рублей
|НДФЛ
|24,33
|Налог на прибыль организаций
|13,64
|Налоги на товары, работы и услуги
|8,5
|Упрощенная система налогообложения (УСН)
|7,23
|Налоги на имущество
|5,21
Доходы от государственного имущества принесли 4,23 млрд рублей. Почти все эти средства (4,04 млрд) появились благодаря размещению временно свободных бюджетных средств. Еще 1,01 млрд рублей поступили в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба.
Безвозмездные поступления составили 36,84 млрд рублей. Эта сумма уменьшилась из-за возврата неиспользованных остатков субсидий и трансфертов за прошлые годы. При распределении собранных средств приоритетом стало образование — эта сфера стала самой затратной статьей расходов бюджета Брянщины.
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