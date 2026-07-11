Бюджет Брянской области: доходы от налогов и неналоговых поступлений составили 65,14 млрд рублей

Бюджет Брянской области за 2025 год пополнили на 101,98 млрд рублей. Основной вклад в эту сумму внесли работающие жители региона: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) принес казне 24,33 млрд рублей. Такие данные опубликованы в отчете об исполнении бюджета от 8 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Timur Rossolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Развязка на Полтиннике, Брянск

Всего налоговые и неналоговые поступления составили 65,14 млрд рублей. Помимо НДФЛ, значительные средства поступили от бизнеса и налогов на имущество. Оставшаяся часть доходов сформировалась за счет безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы.

Источник дохода Сумма, млрд рублей НДФЛ 24,33 Налог на прибыль организаций 13,64 Налоги на товары, работы и услуги 8,5 Упрощенная система налогообложения (УСН) 7,23 Налоги на имущество 5,21

Доходы от государственного имущества принесли 4,23 млрд рублей. Почти все эти средства (4,04 млрд) появились благодаря размещению временно свободных бюджетных средств. Еще 1,01 млрд рублей поступили в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба.

Безвозмездные поступления составили 36,84 млрд рублей. Эта сумма уменьшилась из-за возврата неиспользованных остатков субсидий и трансфертов за прошлые годы. При распределении собранных средств приоритетом стало образование — эта сфера стала самой затратной статьей расходов бюджета Брянщины.