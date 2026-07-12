В Приморском крае предложили создать спецкурс для водителей праворульных автомобилей

В Приморском крае предлагают создать специальный образовательный курс для водителей праворульных автомобилей. Речь идет не о запретах или ограничениях, а об адаптации программ обучения под специфику дорожного движения на Дальнем Востоке и в Сибири.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Праворульный автомобиль

Инициатива направлена на то, чтобы водители лучше понимали особенности управления машинами с правым рулем в условиях российского трафика. В Приморье доля таких автомобилей остается высокой, и местная дорожная культура фактически строится вокруг них. Однако стандартные программы подготовки водителей зачастую не учитывают нюансы обзора и маневрирования на праворульном транспорте.

"Инициатива не предполагает запретов, а лишь адаптацию образовательных программ к особенностям Дальнего Востока и Сибири", — передает РИА VladNews.

Для жителей региона, где праворульный автомобиль долгое время был основным и самым доступным средством передвижения, такие меры могут стать способом снизить количество ДТП, связанных с ограниченным обзором при обгоне. При этом авторы идеи подчеркивают прагматичный подход: вместо борьбы с существующим автопарком предлагается обучить людей пользоваться им безопаснее.