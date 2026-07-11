Россельхознадзор начал масштабную проверку сельхозугодий на предмет заражения борщевиком

Россельхознадзор усиливает борьбу с борщевиком в регионе. Ведомство проверяет состояние сельхозугодий и ищет участки, где сорняк угрожает природным экосистемам и урожаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Специалисты регулярно выезжают на места для инвентаризации территорий. Борщевик быстро захватывает новые площади, поэтому контроль за его распространением стал постоянным процессом. Инспекторы проверяют, как фермеры и агрохолдинги справляются с сорняком на своих землях.

Для аграриев проводят просветительские акции. Цель таких встреч — обучить владельцев хозяйств современным методам уничтожения растения, чтобы остановить его рост на ранних стадиях.

Сейчас ведомство координирует действия с местными администрациями. Параллельно специалисты ищут и внедряют новые технологии борьбы с растением, чтобы заменить старые методы более результативными.