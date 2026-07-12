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Конец эпохи бессмысленной учебы: в Череповце обеспечили работу почти каждому выпускнику

Россия » Северо-Запад » Вологда

Делегация Совета Федерации и представители Минпросвещения посетили Череповецкий химико-технологический колледж, чтобы оценить работу системы подготовки кадров для химической отрасли.

Проспект Победы в Череповце
Фото: commons.wikimedia.org by Thierry.ptz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Проспект Победы в Череповце

С 2011 года колледж работает с компанией "ФосАгро". Предприятие интегрировало учебное заведение в свою образовательную цепочку: от школы и колледжа до вуза и трудоустройства на завод. За 15 лет партнерства колледж выпустил 1275 специалистов по девяти специальностям, которые востребованы на химическом производстве.

"Развитие среднего профобразования возможно только при взаимодействии государства и предприятий. Химико-технологический колледж в 2022 году стал флагманом химической промышленности в рамках федерального проекта "Профессионалитет". То, что 93% выпускников работают по специальности, подтверждает эффективность этого механизма", — отметил Виктор Неумывакин, директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профобучения Минпросвещения.

Сегодня в колледже готовят техников-механиков химпроизводства, лаборантов химического анализа, химиков-технологов и других профильных специалистов.

Показатель Значение
Количество подготовленных специалистов 1275 человек
Доля трудоустроенных по специальности 93%
Количество профильных специальностей 9

Для обычного студента такая модель означает, что обучение проходит на современном оборудовании, а после получения диплома путь на завод становится коротким и понятным.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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